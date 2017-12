Villingen-Schwenningen Weshalb in Villingen Förster Kühn den Müllmann gibt

Die ungewöhnlichen Touren des Forstamts-Chefs: Ausbügeln, was andere liegen lassen.

VS-Villingen – Mit einer Müllzange in der Hand spaziert Tobias Kühn um den Block. Vom Forstamt in der Waldstraße 10, dessen Leiter er ist, über den Oberen Brigachweg und zurück durch die Wilhelm-Binder-Straße. In der anderen Hand trägt der promovierte Forstwissenschaftler einen Sack, der nach dem Rundgang in der Regel prall gefüllt ist.

Das Mülleinsammeln zählt nicht zu den primären Aufgaben eines Försters. Doch für Kühn ist dies keine seltene Angelegenheit. Am Tag vor Heiligabend machte er sich mit seinem Anhänger auf den Weg zum Dickenhardweg, wo er bereits über einige Tage hinweg eine immer größer werdende Menge an illegal abgeladenen müll beobachtete. Kühn hätte die Technischen Dienste VS (TDVS) mit der Beseitigung beauftragen können. „Das hätte frühestens zwischen den Jahren, wenn nicht sogar erst im nächsten Jahr umgesetzt werden können“, gibt Kühn zu bedenken. Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Hemmschwelle zum Abladen von Müll stetig sinkt, sobald dort erst einmal Abfälle platziert wurden. Nach einer halben Stunde hatte der Förster 200 Kilogramm beisammen. Darunter ein rostfreier Edelstahlgrill, Felgen und Bauschutt.

Dies ist alles andere als eine Seltenheit, viel mehr handelt es sich um einen Trend, der in den letzten drei Jahren stark zugenommen hat. Stadt-Pressesprecherin Madlen Falke erklärt auf Nachfrage, dass sich die Kosten für die Entsorgung illegal abgeladenen Mülls in den vergangenen drei Jahren verdoppelt haben, mittlerweile auf 20 000 Euro. Häufig werden Wertstoffe neben öffentlichen Mülleimern und Glascontainern deponiert. Besonders beliebt ist auch die Romäusquelle. „Wir werden dort eine Wildkamera anbringen, vielleicht ertappen wir damit jemanden“, sagt Kühn. Das Risiko im Wald beim Entladen von Müll entdeckt zu werden, ist sehr gering. Aus diesem Grund machen sich Menschen auf den Weg dorthin. Madlen Falke spricht vom „Kommissar Zufall“, wenn jemand erwischt wird. Typischerweise sind es Spaziergänger, die sich das Kennzeichen des Übeltäters notieren und melden. Manchmal ist auch eine Verfolgung aufgrund von im Müll befindlicher persönlicher Dokumente möglich.

Kühn zieht immer dann los zum Aufräumen in seinen Wald, wenn er „ausreichend genervt“ ist. Ärger oder gar Hass verspürt er nicht. „Ich bin nur verwundert über so viel Dummheit“, erklärt Kühn. Der Aufwand und die Kosten sind das eine, die Belastung der Umwelt das andere. So finden sich zwischen Fichte und Kiefer schon mal Asbest-Platten, Farben und Lacke wieder. „Man kann nur an die Vernunft appellieren“, sagt Kühn. So lange dreht der Förster weiter seine Runden.

Rechtliche Folgen illegaler Entsorgung

Bei der nicht sachgerechten Beseitigung von Müll drohen folgende Strafen: