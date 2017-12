Villingen-Schwenningen Weihnachts-Zirkus mit vielen Tieren und ein Problem

Auflagen der Stadt verhindern noch mehr Programm bei Zirkus-Gastspiel auf der Steige.

Villingen-Schwenningen (spr) Wenn die Weihnachtsmarktbuden abgebaut sind, der Festtagsbraten aufgegessen ist und in der Zeit zwischen den Jahren nicht ganz so viel läuft, ist ein Besuch im Zirkus eine willkommene Abwechslung. Besonders, wenn sich die weihnachtliche Atmosphäre auch unter der Zirkuskuppel ausbreitet. Der Villinger Weihnachtszirkus bietet mit seinem zweistündigen Programm Spaß und Unterhaltung in der Manege und unter der Zirkuskuppel für die ganze Familie.

Extra für das 16-tägige Gastspiel auf der Villinger Steige hat der Löffinger Tiertrainer Christian Walliser ein abwechslungsreiches Programm mit befreundeten Artisten aus vielen Teilen Europas zusammengestellt. Von rasanter Tempojonglage, bei der Keulen und Reifen in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Manege flogen, über eine spritzige Inszenierung mit dem Diabolo bis zur anmutigen Darbietung an Vertikaltüchern oder -Ketten war fast alles dabei. Dabei ließ die scheinbare Mühelosigkeit, mit der sich Artistin Michelle an den Tüchern in schwindelerregende Höhen zog, die Anstrengung und das technische Können fast vergessen.

Ohne seine Raubtiere, aber mit gleich mehreren Pferdedressuren präsentierte sich Christian Walliser in der Manege. Der stolze Frisenhengst El Shitan und der quirlige Miniponyhengst Piccolo hatten nur äußerliche Unterschiede. In der Manege ergänzten sich die beiden Pferde prima. Auch mit dem edlen Andalusier Cantor III. und Araberhengst Saliik führte Walisser beeindruckende Dressuren vor.

Viel zu lachen hatte das Publikum bei der lustigen Hunderevue. Vier ehemalige Straßenhunde zeigen, was in ihnen steckt und trieben ihre zweibeinigen Artistenkollegen schier zur Verzweiflung.

Kein Zirkus ohne Clown. Dass es nicht immer der dumme August sein muss, bewies Clown Mate, der mit seiner besonderen Art von Stand up Comedy die Zuschauer zum Lachen brachte.

Eine im Vorfeld angekündigte spektakuläre Feuershow mussten die Veranstalter kurzfristig absagen. Wie Jan Walliser gegenüber dem SÜDKURIER erläuterte, seien die Brandschutzbestimmungen seitens der Stadt mit hohen und kostenintensiven Auflagen verbunden gewesen.

Anhang: Der Weihnachtszirkus gastiert noch bis 7. Januar täglich um 15 und um 15 Uhr auf dem Platz beim C+C-Großmarkt auf der Steige 10 (7.1. nur 15 Uhr). An Neujahr ist spielfrei.