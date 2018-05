VS-Villingen Warum sich ein Star Wars Krieger in die Villinger Färberstraße verlaufen hat

In der Villinger Färberstraße ist ein sogenannter Star-Trooper aus der Kult-Filmreihe Star Wars unterwegs und posiert für Fotos mit Fans. Was hinter der Aktion steckt und ob in der Villinger Innenstadt ein Sternenkrieg droht, das erfahren Sie hier.

Wer am Freitag durch die Färberstraße schlendert, der trifft auf Höhe des Schallplattenladens Soundservice auf einen (fast) echten Sternenkrieger, bekannt aus den Star Wars Kultfilmen. Die Figur weist sich selbst als Teta 11461 aus, Star-Trooper der Imperialen Streitkräfte.

Natürlich steckt unter der Verkleidung ein echter Mensch. Zwar sagt der Darsteller aus Rottweil, dass er sich in seiner gekauften Ausrüstung auf dem Weg zum Raumschiff hierher verlaufen habe, seine Anwesenheit in der Färberstraße hat jedoch einen anderen Grund.

Die Auflösung liefert Gunnar Frey, Inhaber des Plattenladens. Er habe die Idee gehabt, mal einen etwas anderen Aktionstag in Villingen anzubieten, abseits von Verkaufssonntagen. Zehn Geschäfte in Villingen-Schwenningen machen insgesamt mit und bieten am heutigen Freitag, 4. Mai, verschiedene Aktionen und Angebote rund um das Thema Star Wars an.

Frey selbst hat zum Beispiel den Sternenkrieger aus Rottweil gebucht, der vor seinem Geschäft gerne für Fotos mit Passanten posiert. Daneben bietet Frey auf einem langen Tisch allerhand Star Wars Fanartikel an. In anderen Geschäften geht es zum Beispiel um Star Wars Frisuren oder Tätowierungen. Um 15 Uhr startet das Kinderprogramm. Am Abend wird ein Film im Rollmops-Theater gezeigt.

Und wie kommt die Aktion an? In der Färberstraße funktioniert das Konzept. Zahlreiche Kinder und Jugendliche lassen sich mit dem Star Wars Modell fotografieren. Auch Initiator Gunnar Frey posiert schon in der Mittagspause gut gelaunt mit seinem intergalaktischen Freund.