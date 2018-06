Villingen-Schwenningen WLAN aus der Laterne: Stadt will kostenlosen Internet-Zugang in der Innenstadt schaffen

WLAN aus der Laterne: Stadt will kostenlosen Internet-Zugang in der Innenstadt schaffen

Im Technischen Ausschuss stimmt am Dienstagabend die Mehrheit für ein flächendeckendes, kostenloses WLAN in den beiden Innenstädten. Installiert werden soll es noch in diesem Jahr, über die Straßenbeleuchtung.

Es war ein erster Schritt. Ein erster Schritt in Richtung "Smart-City", den die Mitglieder des Technischen Ausschusses am Dienstagabend einstimmig gegangen sind. Abgestimmt wurde über den Vorschlag der Verwaltung, künftig freies WLAN in den Innenstädten beider Stadtbezirke anzubieten – über Router, die in den Gehäusen der Straßenbeleuchtung installiert werden. Einbau und Wartung übernehmen die Stadtwerke VS. Der Kostenbeitrag der Stadt beliefe sich auf 50 000 Euro. Ein Zuschuss, der, wie Renate Breuning (CDU) findet, "gut angelegt ist". Und überhaupt: "Als ausgemachte Ignorantin der modernen Medien", so Breuning, "kann ich das Ganze nur begrüßen". Konsens dahingehend auch in den anderen Parteien.

Andreas Flöß, Fraktionssprecher der Freien Wähler, gab lediglich zu bedenken, dass man in die Planungen nicht nur das Innenstadtkreuz einbeziehen sollte, sondern aus der Stadtmauer hinaus auf den Busbahnhof und den Bahnhofsvorplatz, eine Internetverbindung mitdenken sollte. Dem spräche grundsätzlich nichts entgegen, so Bürgermeister Detlev Bührer. Er werde diesbezüglich noch einmal Rücksprache mit den Stadtwerken halten.

Gudrun Furtwängler will die Idee auch in die Ortschaften tragen. "Falls es technisch möglich und gewünscht ist." Endgültig entscheiden wird der Gemeinderat in zwei Wochen.