Villingen-Schwenningen Vorfreude auf die beiden Zunftbälle

Das Regie-Duo Oliver Kienzler und Timo Klötzl fühlen sich gewappnet. 160 Akteure der Historischen Narrozunft zeigen am 26. und 27. Januar auf der närrischen Bühne, was im Städtle so los ist

Mit rund 160 Akteuren auf und hinter der Bühne startet die Historische Narrozunft am Freitag, 26. und Samstag, 27. Januar, in ihre Ballfastnacht. Ab nächsten Sonntag geht es in die heiße Phase der Probenwoche in der Tonhalle. Doch die beiden Regisseure des Zunftballs, Oliver Kienzler und Timo Klötzl, sind erstaunlich entspannt. Denn sie haben in den vergangenen Wochen den zweiten Ball unter ihrer Regie akkurat vorbereitet und fühlen sich gewappnet.

Wie jedes Jahr sind die beiden Zunftballabende schon seit Wochen ausverkauft. Für all jene, die keine Karte ergattern konnten, veranstaltet das Zunftballteam wie bereits seit einigen Jahren eine öffentliche Hauptprobe. Die findet am Donnerstag, 25. Januar, ebenfalls in der Tonhalle statt, beginnt aber schon um 19 Uhr, also eine Stunde früher als die beiden Bälle an den Folgetagen. Auch hier ist die Halle inzwischen meist bis auf den letzten Stuhl gefüllt. Wer einen guten Platz will, sollte früh kommen. "Die ersten stehen inzwischen schon um 16.30 Uhr vor der Halle", berichten die Regisseure.

Das diesjährige Motto des Balls lautet "Z'Villinge i de Narrestadt, im Städtle isch ebbs los." Was im Städtle los ist, das wollen die Akteure in einem zweieinhalbstündigen Programm und 19 Auftritten, davon vier Tanznummern, zeigen. "Alle Geschichten, die im Städtle so passieren, haben wir im Programm verpackt", berichtet Oliver Kienzler. Dazu passend gibt es ein Bühnenbild von der Villinger Rietstraße, das von Uwe Waldvögel und Ute Kimmich künstlerisch gestaltet wurde.

Begeistert sind die neuen Ballregisseure von der Motivation und dem tollen Zusammenhalt ihrer Truppe. "Das Team ist einfach mega", schwärmt Timo Klötzl. Insgesamt 55 Akteure wirken dieses mal Mal in den Sprechnummern mit. "Da sind wir wirklich gesegnet." Gleichwohl bemüht sich auch die Zunft, ihren Bühnennachwuchs rechtzeitig zu fördern. So hat Alexander Brüderle, der zweite Vereinsvorsitzende, nach einigen Jahren Pause wieder eine reine Kindernummer mit Sechsjährigen einstudiert. "Da freuen wir uns riesig", betonen die Regisseure.