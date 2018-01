vor 2 Stunden Roland Dürrhammer und Claudia Hoffmann Villingen-Schwenningen Vorfreude auf Umzüge in Pfaffenweiler und Marbach

Am Samstag geht es in Pfaffenweiler los mit Nachtumzug, Talbach-Hexen laden am 28. Januar zum Umzug. Genügend Parkplätze stehen für die Besucher bereit.