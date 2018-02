Villingen-Schwenningen Von Pfiffen bis Buh-Rufen: Die Alten Jungfere rocken ihren Männerobed

Beim dritten Männerobed der Alten Jungfere im Theater am Ring ist die Stimmung gut und die Selbstironie noch besser.

Wenn nach 25 Jahren der Hochzeitsfrack aus dem Schrank gekramt und der alte Zylinder entstaubt wird, kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Männerobed der Alten Jungfere. Schwarz war die vorherrschende Farbe im kleinen Saal des Theater am Ring vergangenen Samstag. Ein harter Kontrast zu den bunten Seidenkleidern und Federhüten der vergangenen beiden Abende der Frauen. Nach dem letzten Männerobed zum 85-jährigen Bestehen vor sechs Jahren, fand der Männerobed der Alten Jungfere dieses Jahr zum dritten Mal statt. Ursprünglich war dieser bereits zum 90-jährigen Jungfern-Bestehen im vergangenen Jahre geplant, musste aus Mangel an geeigneten Räumlichkeiten jedoch auf dieses Jahr verschoben werden.

Obwohl der Dresscode mehr Freiraum für Fantasie gelassen hätte, erschienen alle Männer ausnahmslos in schwarzem Frack mit Zylinder. Die Kopfbedeckungen konnten auf meterlangen Wäscheleinen im Foyer mit nummerierten Klämmerle aufgehängt werden. "Aber", so die Oberjungfer Margot Schaumann, "merket euch au des Nümmerle, gell?"

Die Jungfern wurden gleich zu Beginn des Abends mit stehenden Ovationen von der Männerschar begrüßt und umjubelt. Im Laufe des Abends schwankte die Stimmung im testosterongeschwängerten Saal oft zwischen selbstironischen Lachern und ungehaltenen "Buh"-Rufen. Die Männer gingen mit und hatten sichtlich Spaß an den teils bissigen Kommentaren der Jungfern gegenüber der Männerwelt.

Grund zur Freude hatte auch Manfred Schäfer, der den Ball wieder musikalisch mit Klavier und Akkordeon begleitete. "Also eins muss man euch lassen, da ist viel mehr Volumen beim Gesang vorhanden, als bei den Frauen" , merkte Schäfer nach der ersten Schunkelrunde lachend an.

Ordentlich ihr Fett weg bekamen nicht nur Oberbürgermeister Rupert Kubon und Baubürgermeister Detlev Bührer als Jolanda Schweitzer alias Evi Blaser, die Bühne betrat. In gewohnt unverblümter Manier wies sie darauf hin, dass Männer generell grundlos mit sich zufrieden seien und "die Ehe sowieso nur betreutes Denken für den Mann sei". Pfiffe und "Buh"-Rufe waren Evi Blaser in diesem Fall Beifall genug.

Bei der volkstümlichen Hitparade zog besonders der Auftritt von Andrea Berg alias Heike Görlacher die Aufmerksamkeit und Männeraugen auf sich. Im knappen Glitzerkleidchen und mit hohen Lackstiefeln tänzelte die Jungfer über die Bühne und sang "Du hast mich tausend Mal belogen...". Das Publikum antwortete mit enthusiastischen "Ja, ja, ja"-Rufen.

Als es jedoch an die Bein- und Intimenthaarung der Zunftmeister-Gummipuppen bei dem Programmpunkt "Bell Visasch" ging, hörte man einige Schmerzensschreie im Publikum. Schmerzen sind ja bekanntlich keine Männersache.

Zum finalen Rocksong "Sie kriegt nit dä Rock zu" ("We will rock you" von Queen) gab es für das Publikum kein Halten mehr. Es wurde gestampft, geklatscht und lauthals mitgesungen. Auch als der letzte Ton verklungen war, fiel es den umjubelten Jungfere schwer, die begeisterten Herren wieder zur Ruhe zu bringen. Kiri Lauterbach versuchte es schließlich mit: "Ihr wisset scho, dass ich am Mentig no ins Häs will, gell?"