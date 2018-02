Villingen-Schwenningen Von Jungfer bis Rockerbraut bei der Alt-Jungfere-Obed

Alte Jungfere ziehen alle Register ihres Könnens: Am Samstag sind auch die Männer eingeladen.

Wenn sich im Theater am Ring Frauen in raschelnder Seide, glitzerndem Taft und mit strahlenden Gesichtern versammeln, ist es endlich wieder soweit: Der Alt-Jungfere-Obed lässt die edel herausgeputzten Besucherinnen vor erwartungsvoller Spannung vibrieren. Voller Vorfreude stehen sie in langen Schlangen im Foyer und schreiten paarweise in den Saal, begleitet vom Schellenbaum-Geläut und Blitzlichtgewitter. Und die Jungfere enttäuschen ihre treuen Fans nicht: Mit tollen Kostümen, witzigen Pointen und originellen Gesangseinlagen bekräftigt die Damentruppe eindrucksvoll ihre herausragende Stellung im Villinger Fasnetreigen. Der Clou: Dieses Jahr dürfen am Samstag auch die Männer den Abend genießen und nicht immer nur als Taxichauffeur der holden Damen am Schluss verstohlen in den Saal spickeln.