Villingen-Schwenningen Völlig ausgebrannt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an Straßenmaschine

Im Industriegebiet Vockenhausen in Villingen brannte am Wochenende eine Arbeitsmaschine komplett aus. Die Polizei ermittelt wergen Brandstiftung.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Sonntags, vermutlich kurz vor 6 Uhr, eine Arbeitsmaschine mit Streuaufsatz des Typs Carraro Superpark, die auf einem Firmengelände eines Unternehmens für Straßen- und Gebäudeservice in der Robert-Bosch-Straße im Villinger Industriegebiet Vockenhausen abgestellt war, in Brand gesetzt haben. Trotz des sofortigen Einsatzes der gegen 6.10 Uhr verständigten Feuerwehr konnte die Villinger Wehr nicht mehr verhindern, dass die für den Winterdienst gerüstete Straßenarbeitsmaschine vollständig ausbrannte. An dieser entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugbrand hat die Kripo Villingen übernommen.

Personen, die in den frühen Morgenstunden des Sonntags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Robert-Bosch-Straße oder auch der angrenzenden Rudolf-Diesel-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.