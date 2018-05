Villingen-Schwenningen Villinger Richthofenstraße soll in Willy-Brandt-Straße umbenannt werden

Viele neue Namen stehen bei der Konversion der ehemaligen Villinger Kasernen-Areale zur Diskussion. Stadtverwaltung erstellt Vorschläge für die künftigen Wohnviertel, für neue Straßen und Plätze. Der Gemeinderat muss eine Entscheidung treffen

VS-Villingen – Die ehemaligen Kasernenviertel in Villingen sollen neue Namen bekommen. Anlass ist deren zivile Umnutzung in Wohnquartiere. Bei dieser Gelegenheit müssen auch neue Straßen- und Platznamen gefunden werden. Inzwischen liegen eine ganze Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch, die von der Stadtverwaltung erarbeitet oder aus der Mitte des Gemeinderates angeregt wurden. Einschneidenster Vorschlag: Die Stadtverwaltung will die Richthofenstraße in Willy-Brandt-Straße umbenennen. Und nach Alt-Oberbürgermeister Gerhard Gebauer soll Platz in Villingen benannt werden.

Diskussion im Rat: Nächsten Dienstag werden sich die Stadträte im Technischen Ausschusses mit den neuen Namen beschäftigen, übernächste Woche der Gemeinderat. Für Diskussionen dürfte angesichts solcher symbolischer und politisch aufgeladener Fragen gesorgt sein. Sicherlich die Frage mit der meisten Brisanz: Soll die Richthofenstraße einen neuen Namen bekommen?

Nächsten Dienstag werden sich die Stadträte im Technischen Ausschusses mit den neuen Namen beschäftigen, übernächste Woche der Gemeinderat. Für Diskussionen dürfte angesichts solcher symbolischer und politisch aufgeladener Fragen gesorgt sein. Sicherlich die Frage mit der meisten Brisanz: Soll die Richthofenstraße einen neuen Namen bekommen? Vom Jagdflieger zum Kanzler: Die zwei- bis vierspurige Straße am Villinger Außenring, so steht es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat, hieß ursprünglich „Dold’sches Sträßle“. Dieses wurde 1922 in Richthofenstraße umbenannt, damals ein Stück Heldenverehrung für Manfred von Richthofen (1892-1918), den berühmtesten deutschen Kampfpiloten des Ersten Weltkriegs. Nach ihm wurde auch die Richthofenkaserne benannt, die es bis 1945 gab. „Um den Kriegsbezug im Gesamten herauszunehmen, der durch den Funktionswandel des Geländes vom militärischer zur zivilen Nutzung gegeben ist und um einen gemeinsamen europäischen Gedanken zu vollziehen, schlägt die Verwaltung die Umbenennung der Richthofenstraße in Willy-Brandt-Straße vor“, heißt es in der Ratsvorlage. Der Sozialdemokrat Willy Brandt war der vierte Bundeskanzler der Bundesrepublik (1966-69), überzeugter Europäer und Architekt der Entspannungspolitik.

Die zwei- bis vierspurige Straße am Villinger Außenring, so steht es in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat, hieß ursprünglich „Dold’sches Sträßle“. Dieses wurde 1922 in Richthofenstraße umbenannt, damals ein Stück Heldenverehrung für Manfred von Richthofen (1892-1918), den berühmtesten deutschen Kampfpiloten des Ersten Weltkriegs. Nach ihm wurde auch die Richthofenkaserne benannt, die es bis 1945 gab. „Um den Kriegsbezug im Gesamten herauszunehmen, der durch den Funktionswandel des Geländes vom militärischer zur zivilen Nutzung gegeben ist und um einen gemeinsamen europäischen Gedanken zu vollziehen, schlägt die Verwaltung die Umbenennung der Richthofenstraße in Willy-Brandt-Straße vor“, heißt es in der Ratsvorlage. Der Sozialdemokrat Willy Brandt war der vierte Bundeskanzler der Bundesrepublik (1966-69), überzeugter Europäer und Architekt der Entspannungspolitik. Praktisch machbar: Bei der CDU als größter Ratsfraktion gibt es zu diesem Vorschlag noch keine Meinungsbildung, verdeutliche die Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. "Ich weiß nicht, ob diese Umbenennung wirklich nötig ist", sagte sie in einer ersten Reaktion. Immerhin standen ja an dieser Stelle über Jahrzehnte die Kasernen. Hier müsse die Fraktion noch diskutieren. Von der praktikablen Seite hält sie eine Umbennung für machbar, da in der Richthofenstraße nur wenige, meist gewerbliche Anlieger sind, deren Adressänderung kein allzugroßer Aufwand machen würde. Wenn man den Namen ändert, dann sollte dies aber auf einen Rutsch mit den anderen vorgeschlagenen neuen Namen geschehen, findet Breuning.

Bei der CDU als größter Ratsfraktion gibt es zu diesem Vorschlag noch keine Meinungsbildung, verdeutliche die Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. "Ich weiß nicht, ob diese Umbenennung wirklich nötig ist", sagte sie in einer ersten Reaktion. Immerhin standen ja an dieser Stelle über Jahrzehnte die Kasernen. Hier müsse die Fraktion noch diskutieren. Von der praktikablen Seite hält sie eine Umbennung für machbar, da in der Richthofenstraße nur wenige, meist gewerbliche Anlieger sind, deren Adressänderung kein allzugroßer Aufwand machen würde. Wenn man den Namen ändert, dann sollte dies aber auf einen Rutsch mit den anderen vorgeschlagenen neuen Namen geschehen, findet Breuning. Die Quartier-Namen: Die anderen Namensgebungen sind nicht wenige: Zum einen sollen die Kasernenviertel mit ihren französischen Namen nach den Vorschlägen der Stadtverwaltung allesamt umbenannt werden, einschließlich des seit 2012 bebauten Welvert-Geländes, das sich im Sprachgebrauch fast schon etabliert hat. Unstrittig ist, dass die Namen Lyautey und Mangin, mit der die französische Armee die Kasernen nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ehren zweier Armee-Befehlshaber umbenannte, verschwinden sollen. Die Stadtverwaltung hat die Anregung der Freien-Wähler-Fraktion aufgegriffen, die neuen Wohnquartiere nach dem alten Gewannnamen "Brühl" zu benennen. Demnach würde das Wohngebiet Welvert "Im Brühl Süd" heißen, Mangin wäre "Im Brühl Ost" und Lyautey "Im Brühl West". Der alternative Vorschlag lautet, die drei Gebiete in "Cité Süd", "Cité Ost" und "Cité West" zu benennen. Cité ist das französische Wort für Quartier und würde damit an die französische Vergangenheit der Viertel erinnern. Ein weiterer Vorschlag lautet "Quartier Jaurès", bekannt nach dem französischen Sozialisten und Pazifisten Jean Jaurès (1859-1914).

Die anderen Namensgebungen sind nicht wenige: Zum einen sollen die Kasernenviertel mit ihren französischen Namen nach den Vorschlägen der Stadtverwaltung allesamt umbenannt werden, einschließlich des seit 2012 bebauten Welvert-Geländes, das sich im Sprachgebrauch fast schon etabliert hat. Unstrittig ist, dass die Namen Lyautey und Mangin, mit der die französische Armee die Kasernen nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ehren zweier Armee-Befehlshaber umbenannte, verschwinden sollen. Die Stadtverwaltung hat die Anregung der Freien-Wähler-Fraktion aufgegriffen, die neuen Wohnquartiere nach dem alten Gewannnamen "Brühl" zu benennen. Demnach würde das Wohngebiet Welvert "Im Brühl Süd" heißen, Mangin wäre "Im Brühl Ost" und Lyautey "Im Brühl West". Der alternative Vorschlag lautet, die drei Gebiete in "Cité Süd", "Cité Ost" und "Cité West" zu benennen. Cité ist das französische Wort für Quartier und würde damit an die französische Vergangenheit der Viertel erinnern. Ein weiterer Vorschlag lautet "Quartier Jaurès", bekannt nach dem französischen Sozialisten und Pazifisten Jean Jaurès (1859-1914). Helmut-Kohl-Straße: Außerdem gilt es, für die beiden Quartiere Mangin und Lyautey, die in den nächsten Jahren in Wohngebiete umgewandelt werden, mehrere neue Straßen und Plätze zu bennen. Im Gebiet Mangin entstehen zwei Erschließungsstraßen sowie ein öffentlicher Platz. Für die beiden Straßennamen gibt es die Vorschläge Helmut-Kohl-Straße, benannt nach dem überzeugten Europäer und deutschen Bundeskanzler der Wiedervereinigung. Die zweite Straße könnte nach Francois Mitterrand benannt werden, dem französischen Präsidenten (1981-1995), der gemeinsam mit Kohl die deutsch-französische Freundschaft vorantrieb. Alternativ dazu wurden noch mehrere Namen von Schriftstellern und Dichtern diskutiert, die die deutsch-französische Freundschaft gelebt haben. Allerdings, so räumt die Verwaltung ein, sind diese Namen teilweise durch ihre Schreibweise als Straßennamen für nicht tauglich angesehen worden.

Außerdem gilt es, für die beiden Quartiere Mangin und Lyautey, die in den nächsten Jahren in Wohngebiete umgewandelt werden, mehrere neue Straßen und Plätze zu bennen. Im Gebiet Mangin entstehen zwei Erschließungsstraßen sowie ein öffentlicher Platz. Für die beiden Straßennamen gibt es die Vorschläge Helmut-Kohl-Straße, benannt nach dem überzeugten Europäer und deutschen Bundeskanzler der Wiedervereinigung. Die zweite Straße könnte nach Francois Mitterrand benannt werden, dem französischen Präsidenten (1981-1995), der gemeinsam mit Kohl die deutsch-französische Freundschaft vorantrieb. Alternativ dazu wurden noch mehrere Namen von Schriftstellern und Dichtern diskutiert, die die deutsch-französische Freundschaft gelebt haben. Allerdings, so räumt die Verwaltung ein, sind diese Namen teilweise durch ihre Schreibweise als Straßennamen für nicht tauglich angesehen worden. Gerhard- Gebauer- Platz : Im Rennen um den öffentlichen Platz im Mangin-Areal ist der Name Gerhard Gebauer, der erste Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen (1972-1994), der vor einem Jahr verstorben ist, oder alternativ "Remarque-Platz" nach dem Schriftsteller Erich Maria Remarque ("Im Westen nichts Neues"). Die Stadtverwaltung favorisiert aber den Vorschlag "Platz der Demokratie".

Im Rennen um den öffentlichen Platz im Mangin-Areal ist der Name Gerhard Gebauer, der erste Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen (1972-1994), der vor einem Jahr verstorben ist, oder alternativ "Remarque-Platz" nach dem Schriftsteller Erich Maria Remarque ("Im Westen nichts Neues"). Die Stadtverwaltung favorisiert aber den Vorschlag "Platz der Demokratie". Vorschlag Fritz Ewald Straße: Für die drei Erschließungsstraßen im Gebiet "Lyautey" gibt es ebenfalls mehrere Vorschläge. Die Stadtverwaltung empfiehlt die Erinnerung an Edith Stein, deutsch-jüdische Philosophin und Frauenrechtlerin (1891-1942), an Simone Veil (1927-2017), französische Politikerin und Holocaust-Überlebende und an den kanadischen Jazz-Pianisten Oscar Peterson (1925-2007), der im Villinger MPS-Studio mehrere Schallplatten produzierte. Zu den Vorgeschlagenen gehört auch Fritz Ewald (1939-1927), der das Jazzfestival "VS swingt" ins Leben rief.

Stimmen Sie ab!

Umfrage Ted wird geladen... Der Ted kann leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser. Das Ergebnis dieser Umfrage ist nicht repräsentativ.