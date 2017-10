Villingen-Schwenningen Villinger Neu-Parlamentarier auf Tuchfühlung mit der Kanzlerin

Der Liberale Marcel Klinge (36) lernt Angela Merkel (63) am Rande der ersten Bundestagssitzung kennen. Besondere Momente für den Neuling.

Der Villinger Marcel Klinge (36), erstmals für die FDP in den Bundestag eingezogen, wird die erste Sitzung des neuen Bundestags in besonderer Erinnerung behalten: zum ersten Mal im Plenarsaal, erstmals abgestimmt und zum ersten Mal Auge in Auge mit der Kanzlerin.

In einer Pause sei Angela Merkel (63) alleine da gestanden, da habe er Hallo gesagt und sich vorgestellt: Marcel Klinge, FDP-Abgeordneter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Der sei Merkel ein Begriff wegen Thorsten Frei und vor allem wegen Volker Kauder, enger Wegbegleiter der Kanzlerin aus dem nahen Tuttlingen.

Ein paar Worte wurden gewechselt, dann lächelte sie mit Marcel Klinge und mit Raute, bevor es zum Ernst des politischen Lebens ging. Klinge wählte Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsidenten mit – ebenso die fünf Vizepräsidenten. Dem AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser versagte er seine Stimme – "sie müssen einen ordentlichen Kandidaten stellen", meinte er.

Heute kommt Klinge schon wieder nach VS zurück, am Wochenende fliegt er mit Freunden nach Amsterdam ("der einzige Urlaub in diesem Jahr"). In welchen Ausschüssen er für die Liberalen im Bundestag sitzen wird, entscheidet sich erst später. Am liebsten würde er sich für die Bildung engagieren – festgezurrt ist allerdings noch nichts. Ach ja – und am Dienstag saß er in Reihe acht, aber bleiben wird das vermutlich nicht so. Denn reserviert seien nur die Plätze für die Fraktionsspitze.

