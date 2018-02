Villingen Villinger Münsterwieber gehn bei Frauenfasnet baden

Närrische Reise mit der Müwie-Air in den Urlaub. Adrette Stewardessenverteilten Reisetabletten

VS-Villingen – „Wir sind die Müwie-Air, wir fliegen weg und wieder her“, sangen die Münsterwieber bei ihrer nur alle zwei Jahre stattfindenden Frauenfasnet und nahmen ihre Gäste mit auf eine närrische Reise nach nah und fern. Barbara Stern am Akkordeon brachte mit Stimmungsliedern die Gäste in Schwung und überbrückte mit Schunkelrunden auch die Umbaupausen.

Adrette Stewardessen verteilten Reisetabletten für auftretende Turbulenzen und schon war ein Saal voller reiselustiger Damen bereit, in die Luft zu gehen. Obligatorisch die Sicherheitshinweise: Die Sauerstoffzufuhr kann im Notfall mittels einer Essiggurke, die in einem Stofftaschentuch ausgedrückt wird, erfolgen (Ute Amann, Andrea Bender, Jutta Schleusener). Schwungvoll und klanggewaltig begrüßte die versammelte Crew mit einem Eröffnungsständchen die Reisenden. Doch bevor man startet, ist stets das lästige Kofferpacken angesagt. Dem "dappigen" Ehemann machte seine resolute Gattin klar, dass auch bei einer katholischen Frau die ersehnte Kreuzfahrt keine Wallfahrt auf den Dreifaltigkeitsberg bedeutet. Und so wanderten bei einem vergnüglichen Zwiegespräch allerlei nützliche Dinge wie Schwimmflügel, falls das Schiff untergeht, in den Koffer (Sieglinde Fischbeck und Gisela Hermle). Die nächsten Touristen erlebten an der Hotelrezeption auf Mallorca so manche Überraschung. „Ab in den Süden und endlich mal Urlaub von unseren Männern“, freuten die sich, allerdings etwas zu früh. „Beschwerden gibt es hier nicht; schließlich sind wir kein Krankenhaus“, verdeutlichte die Rezeptionistin und drückte den verdutzen Damen kurzerhand Hammer und Nägel in die Hand, damit die ihr Bett selber machen können (Kathrin und Sabine Hauser, Heidrun Jessen-Götz).

Graziös witzig dann die Animation am Pool. Nur sich im Takt bewegende Köpfe, Schwimmnudeln und Ähnliches war über dem Wasser zu sehen, bis sich eine Haifischflosse näherte und alle fluchtartig verschwanden (Carmen Bächle, Manuela Biermann, Margot Dörflinger, Franziska, Michelle und Simone Feuerstein, Claudia Hummel, Claudia Konegen, Samira Trenkle). Spanische und später griechische Urlaubsstimmung verbreiteten die beiden Tänze vom „M & Double U“ Ballett im jeweils passenden Outfit (Leitung Anja Grüßer und Karin Krieg mit Barbara Britsch, Alessia Kayßer, Maya Klippstein, Yvonne Krieg, Luisa Kuntz, Monja Sandler, Ines Neufeld, Carina Volk). Auch Villingen ist ein attraktives Reiseziel, stellte Graf Berthold als „monumentaler Villinger“ fest. Der Stadtgründer blickte zurück auf das Stadtjubiläum und auf so manche vorbeikommende Passanten bis zum eifrig fotografierenden asiatischen Reisepaar mit den sprachlichen Verständigungsproblemen (Sieglinde Fischbeck, Sabine Hauser, Gisela Hermle, Heidrun Jessen-Götz). Eine ganz spezielle Modenschau im Terminal boten Carmen Bächle, Uschi Schwert und Kerstin Vitt. Als unverzichtbar für jede Reise und bequem im Handgepäck unterzubringen erwies sich eine lange, weiße Unterhose, Modell Feinripp. Nicht nur als Beinkleid für kalte Reiseziele zu gebrauchen, nein als Schal, Rückenwärmer, Serviette beim Galadiner, festliche Kopfbedeckung, Verschleierung und Schutz vor Wüstensand, elegantes Bolerojäckchen, Servierschürze mit Trinkgeldeingriff und nicht zuletzt als Morbele-Käppchen – die beiden Modells zeigten professionell auf dem Laufsteg die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Festzustellen ist: „Das wird der Renner am Pariser Modemarkt 2018!“

Unglaublich aber, was sich beim Fundbüro in einem Flughafen so alles ansammelt. Uschi Schwert und Christina Storz verpackten den obligatorischen und oft heiß ersehnten Pfarreitratsch mit Carmen Bächle, Heidrun Jessen-Götz und Pauline Säger anschaulich in allerlei kuriose Fundstücke.

Glücklich wieder daheim gelandet, versammelten sich alle Akteurinnen zum großen Finale auf der Bühne. Sie bedankten sich unter dem lebhaften Schlussapplaus bei all den vielen Helfern im Saal, hinter der Bühne und in der Küche, die oft ungenannt sind, aber ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar ist und stellten fest: „Urlaubstage geben Kraft und Schwung, so sind wir im Herzen wieder jung“.