Villingen-Schwenningen Villinger Marktbummel: Augen auf beim Erdbeeren-Kauf!

Plastiktunnel statt Freilandbeere: Worauf Sie beim Kauf von Erdbeeren – gerade aus Deutschland – achten sollten.

Die Erdbeeren am Stand vor dem Rathaus sehen lecker aus. "Wie bitte, freilaufende Erdbeeren?" Ein hartnäckiger Tinnitus spielt einem ab und zu derbe Streiche, doch Josef Brandstetter zumindest schüttelt sich vor Lachen. Nein, Freilanderdbeeren, prustet er hinter seinem Stand vor dem Rathaus auf dem Münsterplatz.

Aha, und was ist so besonders an Freilanderdbeeren? Brandstetter wird ernst. Das, so erläutert er, wird gerade in der Ortenau, wo er seinen Hof mit über 15 Hektar Anbaufläche bewirtschaftet, immer weniger praktiziert. "Über 50 Prozent der Erdbeeren werden mittlerweile in aufwändigen Plastiktunneln gezogen. Das ist furchtbar, bald sieht es bei uns aus wie in Spanien", bringt es Brandstetter auf den Punkt. Und das nur, damit die Beeren eine Woche früher auf den Markt kommen. Oder aus Angst vor einem Nachtfrost.

Dabei ist das halt auch Natur, doch wie im letzten Jahr, als alles erfroren war, ist es ja beileibe nicht in jedem Jahr. "Derzeit explodiert alles geradezu, im Moment habe ich hier die Sorte Clary im Angebot, die im Tunnel sind auch nicht viel weiter", so Brandstetter. Eine Kundin hört aufmerksam zu und lässt sich von Brandstetters Mitarbeiterin Marga Münch zwei Schalen reichen. Sie findet die Sorte Lambada lecker. "Die kommen, so schätze ich, bis in spätestens zwei Wochen. Und die sind wirklich sensationell", versichert Brandstetter. Allerdings unbeliebt bei den Bauern, da sie nicht sehr haltbar sind und es umsichtige Pflücker braucht. Einmal etwas fest angegriffen, bilden sich schnell Druckstellen.

"Der Großmarkt nimmt diese Sorte gar nicht mehr, die wollen feste, die eher nach nichts schmecken". Brandstetter ist gar nicht gut auf das Thema zu sprechen. Viel zu groß sind die Marktinteressen an schnell zu züchtende und leider geschmacklosen Erdbeeren. Die Verschandelung der Landschaft durch die Tunnel, übermäßiger Einsatz von Wasser, Spritzmitteln und Kunstdünger ist ihm sichtlich zuwider.

"Immer mehr bedienen sich der Tunnel, die auch noch subventioniert werden, aber nicht mit mir", verdeutlicht er. Über 2000 Tonnen Erdbeeren aus dieser Tunnelhaltung sollen es sein, die derzeit auf den Markt kommen. "Die machen zudem die Preise kaputt. Und mal ehrlich, wo ist der Unterschied noch zu Erdbeeren aus Spanien?", bringt er seine Sicht auf die Dinge auf den Punkt. Regional sei ja schön und gut, aber dies sei "einfach nur noch Wahnsinn", so Brandstetter wörtlich. Darauf eine Freilanderdbeere.