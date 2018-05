Villingen-Schwenningen Villinger Kneipenfestival: Nächstes Jahr gibt es wieder einen Nightgroove

Der Termin steht mit dem 27. April 2019 bereits fest. Die Veranstalter reservieren Termine für die nächten fünf Jahre

Vor dem Festival ist nach dem Festival. Das Villinger Kneipenfestival "Nightgroove", das am vergangenen Wochenende tausende Besucher in die Innenstadt lockte, wird nächstes Jahr seine dritte Neuauflage finden. Das bestätigte Organisator Michael Barkhausen von der Veranstaltungsagentur Nightgroove Events GmbH & Co. KG aus dem schleswig-holsteinischen Wasbek.

Einen Termin gibt es bereits. Der dritte Villinger Nightgroove wird am 27. April 2019 stattfinden. "Der Erfolg der Veranstaltung gibt uns Anlass, die Sache weiterzuführen und die Planung fortzusetzen", erklärte Barkhausen. Wie berichtet, spielten am vergangenen Wochenende 27 Musikbands in verschiedenen Lokalitäten der Innenstadt und lockten ein großes Publikum an. Das buntgemischte Musikprogramm erfreut sich großer Beliebtheit.

Die Chancen stehen daher nicht schlicht, dass die Veranstaltung dauerhafter Bestandteil des örtlichen Kulturlebens wird. Barkhausen hat bereits vorsorglich Termine für die nächsten fünf Jahre bei der Stadt reservieren lassen.