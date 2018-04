VS-Villingen Villinger Feuerwehrler atmen auf

Die Arbeiten am Villinger Feuerwehrgerätehaus sind fast beendet, der Sanitärbereich ist jetzt neu geordnet.

Die Erleichterung bei der Freiwilligen Feuerwehr Villingen ist groß, denn die Arbeiten im Feuerwehrgerätehaus in der Kronengasse werden aktuell fertig gestellt. Das berichten Stadt und Floriansjünger in einer Pressemitteilung.

Die Feuerwehrwache wurde 1961 gebaut, seitdem hatte sich bei den sanitären Anlagen nichts getan. Der veraltete Bestand, wie auch die aktive Teilnahme von Frauen im Feuerwehrdienst, machten eine Sanierung und Neuordnung der Sanitäranlagen dringend notwendig. Seit September vergangenen Jahres wurde deshalb ein Teil des Mannschaftsbereichs neu geordnet. Aus einer Herrentoilette und veralteten Duschräumen konnten nun eine Damentoilette, die gleichzeitig auch als barrierefreies WC dient, mehrere Herrentoiletten und Pissoirs sowie zwei ebenerdige Duschmöglichkeiten geschaffen werden. Auch ein Bereich für ein großes Spülbecken wurde geschaffen, damit beispielsweise auch Ausrüstungsmaterialien bequem gereinigt werden können.

Für Martin Kimmich, Sachgebietsleiter Bau beim Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau, war von Beginn an klar, dass die Räume komplett neu hergestellt werden müssen. „Die Bodenarbeiten stellten sich als aufwändiger heraus als zunächst gedacht. Und auch bei einigen Leitungen kristallisierte sich die ein oder andere Überraschung heraus“, so Kimmich. Lobende Worte fand Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, für das Engagement der Feuerwehr. „Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Feuerwehr war sehr gut und vieles ging Hand in Hand. So haben uns auch fachkundige Ehrenamtliche der Feuerwehr gut unterstützt“, lobt Kleinhans. Besonders erwähnen wolle er Robert Friedrich, der für die Feuerwehr in die Rolle des internen Bauleiters geschlüpft ist und Annette Hauser-Schmid, die als Innenarchitektin ebenfalls Pläne für die Umgestaltung entwickelt hat.

Auch der stellvertretende Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Villingen, Jochen Ummenhofer, ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Nun verfügen die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Villingen über ordentliche Räume. Besonders die Installation der Damentoilette war sehr wichtig, denn bald begrüßen wir die vierte Feuerwehrfrau in unseren Reihen.“