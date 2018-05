Villingen-Schwenningen Villinger Fasnetliedle erklingen im fernen Savona

Die Jugendkapelle und die Stadtharmonisten sind zu Gast in der Partnerstadt und feiern die 30-Jährige Freundschaft der Kommunen ganz musikalisch.

VS-Villingen/Savona (sk) Die letzten Akkorde der „Ode an die Freude“ erklingen monumental und getragen, gemeinsam intoniert von 100 italienischen und deutschen Musikern der Banda Forzano Savona und der Stadtharmonie Villingen. Das begeisterte Publikum auf dem Piazza Sisto steht und applaudiert den Orchestern am Ende eines besonderen Konzertes in einer bezaubernden Abendstimmung vor dem Pallazo di Comune Savona. Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio lässt es sich nicht nehmen, sich bei den Dirigenten Igor Barra und Benno Kilzer für das Konzert anlässlich der 30-jährigen Partnerschaft zwischen Villingen-Schwenningen und Savona persönlich zu bedanken.

Das Serenadenkonzert auf dem zentralen Platz vor dem Savoneser Rathaus war sicherlich der emotionale und musikalische Höhepunkt der viertägigen Konzertreise zweier Orchester der Stadtharmonie: Die Jugendkapelle und die Villinger Stadtharmonisten besuchten die Partnerstadt am ligurischen Meer, um musikalische Grüße aus Villingen-Schwenningen zu überbringen, aber auch, um die seit vielen Jahren bestehende Freundschaft zum Savoneser Musikverein Banda Forzano aufzufrischen.

Es waren Tage, die die 60 Teilnehmer der Stadtharmonie so schnell nicht vergessen werden. Am Morgen von Christi Himmelfahrt erreichte die Reisegruppe nach 600 Kilometer ihr Hotel in Celle Ligure bei Savona. Der Rest des Donnerstags war frei, um sich von den Strapazen der Nachtfahrt zu erholen. Dies nutzte man, um bei besten Wetter einige Stunden gemeinsam am schönen Sandstrand zu verbringen.

Im ehrwürdigen Sala Rossa des Savoneser Rathauses wurde die Stadtharmonie als Vertreter von VS durch die Stadtverwaltung offiziell in Savona willkommen geheißen. Auch Francesco Musso, der einer der Initiatoren der Städtepartnerschaft vor 30 Jahren war, ließ sich diesen Augenblick nicht nehmen und freute sich sichtlich, dass „nach zwölf Jahren Stillstand die Freundschaft der beiden Städte derzeit wieder aufblüht“. Nach dem Empfang wurde die Stadt Genua besucht und alle lernten vieles bei einer Stadtführung über die Geburtststadt von Christofer Columbus.

Mit großer Herzlichkeit wurden die Villinger die gesamten Tage durch die Freunde der Banda Forzana mit ihrem Präsidenten Clauco Desalvo betreut. Ein gemeinsames Abendessen auf der eindrucksvollen Festung Priamar brachte den Musikern, angeführt von Vorstand Henry Greif, die Küche Liguriens näher. Davor und danach wurde musiziert. Spontan wurde zu den Instrumenten gegriffen, zunächst abwechselnd, dann gemeinsam. Wo die Sprache eine Barriere darstellte, wurde gemeinsam über die Musik kommuniziert. Es entwickelte sich eine wunderschöne musikalische Party, die niemanden mehr ruhig sitzen ließ. Selbst das ein oder andere Villinger Fasnetlied war über den Dächern Savonas zu hören.

Vor drei Jahren gründete die Savoneser Musik ein Jugendorchester namens „Junior Band“. Erstaunt hörte man, dass die Jugendkapelle der Stadtharmonie bereits ihren 90. Geburtstag feiern kann. Beide Jugendorchester gaben ein gemeinsames Konzert auf dem Platz vor dem Savoneser Dom. Die eindrucksvolle Architektur und die hervorragende Akustik des Platzes begeisterten nicht nur die Jugendkapelle, sondern auch die zahlreichen Zuschauer. Zum Abschluss des 90-minütigen Konzertes spielten beide Orchester gemeinsam die Titelmelodie von Game of Thrones, dirigiert von Benno Kilzer und Maestro Igor Barra.

Dass es sich auf dem Platz vor dem Rathaus toll musizieren lässt, wusste die Stadtharmonie aus früheren Auftritten in Savona. Für die Stadtharmonisten und die Jugendkapelle war es jedoch ein erstmaliges Erlebnis. Ein Serenadenkonzert unter dem lauen italienischen Nachthimmel ist schon ein besonderer Moment, der lange im Gedächtnis bleiben wird. Das große Orchester der Banda Forzano unter der Leitung von Maestro Igor Barra intonierte unter anderem Teile der Oper Nabucco, begleitet von einer Opernsängerin.

Nach dem Gesamtchor als Abschluss des Konzertes hieß es bereits wieder Abschied nehmen von den italienischen Freunden. Aber nicht für lange: Bereits zum 140-Jahre-Fest der Stadtharmonie am 15. bis 17. Juni wird eine Abordnung der Banda Forzano Savona die Stadtharmonie und VS besuchen. Und für 2019 möchten die Stadtharmonie Villingen und die Banda Forzano Savona ein gemeinsames Konzertprojekt in Angriff nehmen. Wo die Aufführungen stattfinden werden, ist noch offen.