Villingen-Schwenningen Villinger Fasnet im Schneetreiben: Katzen eröffnen

Bei den Umzügen in der Narrenhochburg kommt auch ein Schneepflug zum Einsatz

Den ganzen Winter hat es in Villingen selten so viel geschneit wie in der Nacht auf Fasnetmentig: Das bekam zunächst der Katzenmusikverein Miau zu spüren. Bei einigen Zentimetern Neuschnee bahnten sich die Narren ihren Weg. Das war kein Problem – morgens um acht. Die Stimmung war gut, auch wenn nicht ganz so viel Zuschauer wie sonst die Wegstrecke säumten. Erneut imponierten die Katzenmusiker mit ihren liebevoll gestalteten Wagen. So fuhr ein mit viel Aufwand gestaltetes Insektenhotel durchs Städtle – und auch die Stadtpolitik wurde karnevalistisch aufs Korn genommen: zum Beispiel die temporäre Kunstaktion auf dem Latschari-Platz. Oder das Zögern des Oberbürgermeisters, ob er als Kandidat zur OB-Wahl antritt. Und auch die Parkplätze an der Neckarhalle waren Thema. Zum Schluss fuhr erstmals seit Jahrzehnten ein Schneepflug durch die Straßen – um den Weg für die nachfolgenden Narros zu räumen.