Villingen-Schwenningen Villinger Architekt feiert 80. Geburtstag

Bewegung und Singen halten Franz Blaser jung. Ein Interview mit dem Mitglied des Geschichts- und Heimatvereins und des Fördervereins Silbermann-Orgel

Herr Blaser, haben Sie vor ihrem Architekturstudium auch eine klassische Handwerkslehre gemacht?

Ich war das sechste von acht Kindern und mein Vater hatte eine Zimmerei, in der ich mit Sondergenehmigung schon nach zwei Jahren die Gesellenprüfung machte. Nach einem Jahr Maurerpraxis, das war damals Voraussetzung für das Architekturstudium, habe ich dann in Konstanz studiert.

Haben Sie sich nach dem Studium gleich selbstständig gemacht?

Nein, ich war bis 1979 bei der Firma Eigeldinger tätig und habe dort unter anderem im Schwalbenhaag das erste Hochhaus in Villingen gebaut. Hier hatte ich auch mein erstes Büro, zuerst in unserer Wohnung, danach in einer Einzimmerwohnung im Erdgeschoss. 1987 sind wir dann in die Rietgasse ins ehemalige Haus der Großeltern umgezogen. 1993 war der Umbau fertig mit zwei Eingängen für das Wohnhaus und das Büro. Beim Umbau haben wir so manche Überraschung erlebt. Eine 1,20 Grenzwand zum Nachbarhaus ist umgefallen und nur noch der sechs Zentimeter dicke Putz blieb stehen.

Sie haben sich nie auf eine bestimmte Stilrichtung festgelegt. An welche Projekte denken Sie noch gern zurück?

Da gibt es viele. Unter anderem die Sanierung der Benediktinerkirche, die Initiative für die Fußgängerzone in den siebziger Jahren mit den Kollegen Ehnes, Fuhrer und Naegele, das neue Münstergeläut mit Dieter Ehnes und Ulrich Kolberg, die Mitarbeit im Förderverein für die Silbermannorgel die Umbauten am Heilig-Geist-Spital und die Tätigkeit im Heimat- und Geschichtsverein.

Die Rekonstruktion des Niederen Tores ist immer wieder mal im Gespräch, zuletzt mit einer Skulptur aus Stahl nach einem Entwurf von Andreas Flöß. Was halten Sie von einem Wiederaufbau?

Ehrlich gesagt nichts. Das haben wir auch im Heimat- und Geschichtsverein diskutiert. Dort wo das Niedere Tor einmal stand, kann es nicht mehr gebaut werden und ein Torturm würde dann immer am falschen Platz stehen. Mir genügt es als geschichtliche Grundlage, dass man das Fundament des Niederen Tores noch sehen kann.

Sie sind immer noch ein Befürworter für das neue Verwaltungszentrum im Zentralbereich. Wie sehen Sie den Entschluss für das Mangin-Areal?

Ich halte es immer noch für falsch. Die Altbebauung ist für das höhere Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt. Im Zentralbereich gäbe es auch für die Teilorte eine bessere Erreichbarkeit mit besseren Parkmöglichkeiten. Zudem würde es auch nach außen hin die gemeinsame Stadt Villingen-Schwenningen dokumentieren. Ich hoffe immer noch, dass sich der Zentralbereich zu einem verbindenden Stadtteil mit Schule und Infrastruktur entwickelt.

Sie sind mit 80 noch fit und mobil. Wie schaffen Sie das?

Immer in Bewegung bleiben. Unsere Hündin Leila hält mich fit und ich spiele mit meiner Frau Evi Golf in Königsfeld. Mein Leitgedanke ist und war: Immer positiv denken, denn negative Gedanken machen krank. Singen hat mich mein ganzes Leben begleitet. In der Familie wurde viel gesungen und als Fünfjähriger war ich schon im Fidelis-Knabenchor. Heute singe ich noch im Männerchor 1887 und mit meiner Frau zusammen im Oratorienchor. Singen hält jung.

Wie feiern Sie am Sonntag ihren 80. Geburtstag?

Zusammen mit der Familie und engen Freunden. Die Ersten reisen schon am Freitag an, und wir werden dann am Sonntag gemeinsam zum Essen gehen.