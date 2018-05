Villingen-Schwenningen Villingen hat künftig einen Pilgerweg

Am Pfingstmontag geben die beiden Dekane Fischer und Rüter-Ebel den Startschuss für ein neues, ökumenisches Projekt in der Villinger Innenstadt.

"Beim Verlag 'Andere Zeiten' bin ich auf einen Artikel über den Stadtpilgerweg Hildesheim gestoßen und mir kam sofort der Gedanke, so etwas könnte man auch in Villingen umsetzen", berichtet Martin Borchert, der Vorsitzende vom Freundeskreis Kirchenmusik. Ein Jahr ist es nun her, dass mit den Planungen begonnen wurden. Es sollte ein ökumenischer Pilgerweg werden und er fand gleich offene Ohren bei den Dekanen Wolfgang Rüter-Ebel und Josef Fischer.

Es bildete sich ein fünfköpfiges Projektteam mit Kirsten Henschen, Elisabeth Merk-Müller, Martin Borchert und den beiden Dekanen Rüter-Edel und Fischer. Pilgern bedeutet, von sich weggehen, um sich selbst zu suchen. "Touristen und Einheimische können die Stadt mit neuen Augen kennenlernen", so Rüter-Ebel. Dabei gelte es vor allem, den inneren Weg zu erkunden.

Mindestens eine Stunde soll eingeplant werden

Bei jeder Wegstation gäbe es die Möglichkeit, über das eigene Leben nachzudenken. Eine Broschüre mit Informationen, Hinweisen, Gedanken, Impulsen und Gebeten beschreibt den Weg, der die Pilger zu den einzelnen Stationen führt. Mindestens eine Stunde sollte man einplanen, dann führt einen der Rundweg vom Osianderplatz zum Abt-Gaiser-Haus, von dort zum Münster, dann durch die Stadt zur Johanneskirche und weiter an der Brigach entlang. Quer durch die südliche Altstadt geht es dann auf das Hubenloch und wieder zurück zum Franziskaner und Spitalgarten.

Finanziert wird der Stadtpilgerweg vom evangelischen Kirchenbezirk, der Seelsorgeeinheit Villingen, und aus dem Verkauf der Broschüre mit Unterstützung vom Kulturamt Villingen-Schwenningen und der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH. "Wir wünschen uns auch eine langfristige Kennzeichnung der Wege" so Kirsten Henschen. Startschuss für den Pilgerweg ist der ökumenische Pfingstmontag mit der Vorstellung im Gottesdienst.

Die Broschüre Ökumenischer Stadtpilgerweg Villingen ist ab Freitag, 18. Mai, für 3,50 Euro im Franziskaner Kulturzentrum, in der Buchhaltestelle Villingen, in Morys Hofbuchhandlung und bei der Osianderschen Buchhandlung erhältlich.