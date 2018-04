Villingen-Schwenningen Vierte Auflage des Refugio VS-Forum thematisiert seelisch verletzte Kinder

Der Verein Refugio VS feiert im Juni sein 20-jähriges Bestehen. Er hat zum Ziel, soziale Betreuung und Psychotherapie für seelisch Kranke zu leisten. Am 4. Mai findet die vierte Auflage des Refugio VS-Forums statt. Thematisiert werden Kinder und Jugendliche mit seelischen Verletzungen.

Wie kann verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche seelisch verletzt werden? Und wie kann das Umfeld für diese Situationen sensibilisiert werden? Diese Fragen geht das vierte Refugio VS-Forum am Freitag, 4. Mai, nach. Ziel der Veranstaltung ist es, so Geschäftsführerin Astrid Sterzel, durch Erfahrungsberichte aus Kindergärten, Schulen, Sozialbetreuung und psychotherapeutischer Praxis die Sensibilität gegenüber dem Thema zu fördern. Außerdem sollen durch die Vorträge Missstände aufgezeigt, die einzelnen Akteure besser vernetzt und adäquate Hilfen benannt werden. Das Forum richtet sich neben Fachpublikum ausdrücklich auch an ehrenamtlich Tätige oder allgemein an dem Thema interessierte Personen.

Auf dem Programm stehen dementsprechend drei etwa zwanzig Minuten dauernde Impulsvorträge von vier Expertinnen. Den Anfang machen Ariane Will und Irina Schäfer, die stellvertretende Leiterin und Koordinatorin des Familienzentrums der Kindertagesstätte am Kopsbühl. Der zweite Erfahrungsbericht kommt von Jane Heinichen, der Rektorin der Goldenbühlschule. Einen dritten Erfahrungsbericht aus dem häuslichen Umfeld liefert außerdem Veronika Herz, die als Diplom-Sozialpädagogin für Refugio arbeitet.

Der zweite Teil des Nachmittages besteht einem weiteren Vortrag zum Thema "Perspektive Psychiatrie und Psychotherapie" von Frauke Schmidt-Lange und Manfred Kiewald. Schmidt-Lange ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychatrie in Tuningen. Kiewald ist Psychotherapeut bei Refugio. Der letzte Tagesordnungspunkt ist eine Podiumsdiskussion, an der alle vorherigen Referenten teilnehmen. Die Diskutanten erötern die Frage: "Welche Hilfe tut Not?"

Im Bereich der Schulen wird Sozialarbeit stark gebraucht, berichtet Jane Heinichen, die Rektorin der Goldenbühlschule. "Das meiste wird über das Ehrenamt geleistet, obwohl wird dringend Vollzeitstellen für Sozialarbeiter bräuchten", sagt Heinichen. Derzeit sind an ihrer Schule drei Sozialarbeiter für etwa 450 Schüler tätig. Keiner der drei arbeitet in Vollzeit.

Der Verein Refugio wurde im Juni 1998 gegründet. Er hat zum Ziel, soziale Betreuung und Psychotherapie für seelisch kranke Flüchtlinge zu leisten. 20 Prozent der Patienten sind nach Angaben des Vereins Kinder und Jugendliche. Der spendenfinanzierte Verein bietet neben Psychotherapie auch individuellen Förderunterricht und Freizeitangebote an. Außerdem führt Refugio Schulungen, Vorträge und Fortbildungen durch.

4. Refugio VS-Forum

Der Verein Refugio Villingen-Schwenningen e.V. feiert im Juni sein 20-jähriges Bestehen. Die vierte Ausgabe des Refugio VS-Forums findet am Freitag, 4. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Kaisersaal der Seniorenresidenz Alpenland statt. Die Residenz befindet sich Am Kaiserring 2 in der Villinger Innenstadt nahe des Bickentors. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. (kbr)