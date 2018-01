Villingen-Schwenningen Vier Verletzte bei Unfall auf der B 33 bei VS-Villingen

Ein unerwartetes Abbremsmanöver sorgte auf der B 33 am Dienstagmorgen für einen Auffahrunfall, bei dem das vordere Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Vier Personen wurden verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten mussten die Rettungskräfte am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr auf die B 33 ausrücken. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Mönchweiler, als sie ersten Zeugenaussagen zufolge in Höhe der Abfahrt Goldenbühl plötzlich stark abbremste. Ein nachfolgender Mercedesfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Kleinwagen auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet das vordere Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes M-Klasse zusammenstieß.

Bei dem Unfall wurde sowohl die Fahrerin des Kleinwagens als auch die beiden Insassen des M-Klasse-Mercedes sowie der Fahrer des aufgefahrenen Mercedes verletzt und von Notarzt und Rettungsdienst versorgt und ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Die Feuerwehr Villingen stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Fahrzeugflüssigkeiten auf.

Die Bundesstraße war längere Zeit voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.