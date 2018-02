Villingen-Schwenningen Viele Narren im Stau: Unfall mit sieben Fahrzeugen

Am Fasnetmentig Behinderungen um die Mittagszeit auf der Bundesstraße zwischen Bad Dürrheim und Villingen – Unbekannter Autofahrer verursacht nach Ausfahrt aus Parkplatz Kettenunfall

Zu einem größeren Kettenunfall kam es am Fasnetmentig kurz nach 12 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Villingen und Bad Dürrheim. Dadurch entstanden längere Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen, unter anderem traf es auch viele Fastnachter auf dem Weg in die Narrenhochburg Villingen. Auf dem Parkplatz nach der Gaskugel in Fahrtrichtung Bad Dürrheim wollte ein bisher unbekannter Autofahrer bei winterlichen Verhältnissen wieder auf die Bundesstraße einfädeln. Dabei schätzte er ganz offensichtlich den Abstand zu einem bereits auf der Bundesstraße fahrenden Wagens, der durch das überraschende Manöver auf die Gegenfahrbahn gedrängt wurde, falsch ein. Insgesamt sieben Fahrzeuge fuhren ineinander, mehrere Verletzte mussten versorgt werden, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr allerdings weiter. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.