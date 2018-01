Villingen-Schwenningen Vesperkirche öffnet ihre Pforten

Christliche Solidarität darf niemanden ausschließen: Essen und Trinken für einen symbolischen Preis. Viele Menschen wollen helfen und arbeiten in der Vesperkirche mit.

Sie hat wieder geöffnet, die Vesperkirche in Schwenningen in der Pauluskirche, die bis zum 18. Februar täglich in der Zeit von 11 bis 15 Uhr allen Menschen offen steht. Jeder hungrige Gast bekommt für den symbolischen Preis von einem Euro Essen und Trinken. Aber nicht nur der Körper soll hier Sättigung erfahren, auch die Sehnsucht nach zwischenmenschlichem Kontakt und seelischer Wärme wird in der Pauluskirche gestillt. Denn hier sitzt man miteinander an großen Tischen.