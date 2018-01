Villingen-Schwenningen Vesperkirche in VS-Schwenningen öffnet

Der Grundgedanke ist, Menschen unterschiedlicher Herkunft zum Essen und Gespräch an einen Tisch zu bringen. Vier Wochen lang sollen sie satt werden an Leib und Seele. Dazu sind 413 Helfer im Einsatz. Wer kann und möchte, darf für sein Essen mehr bezahlen. Und wer kaum Geld hat, bekommt nach dem Essen auch noch eine Vespertüte mit auf den Heimweg.

Ab Sonntag, 21. Januar 2018, wird die Pauluskirche in VS-Schwenningen wieder zur Vesperkirche. Vier Wochen lang ist jedermann eingeladen, zu essen und zu trinken, sich wahrgenommen zu fühlen und mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Zum 15. Mal organisiert der Pfarrer der evangelischen Pauluskirche, Andreas Güntter, zusammen mit einem großen Helferteam die Vesperkirche. Initiiert wurde das Projekt einst von Gemeindegliedern, die das Konzept in anderen Städten gesehen haben und dies unbedingt für Villingen-Schwenningen haben wollten. Pfarrer Andreas Güntter war von der Idee sofort begeistert. "Die Vesperkirche ist ein Begegnungsprojekt, zu dem wirklich jeder eingeladen ist, daran teilzunehmen", sagt Güntter, der sich freut, dass zum ersten Mal in 15 Jahren bereits vorab alle Helferplätze belegt sind. "Wir haben insgesamt 413 Helfer, die in denen vier Wochen zusammen 1264 Dienste leisten. Manche helfen einmal, andere fünf bis sechs Mal", zählt Güntter auf, welche große Organisation hinter dem Projekt Vesperkirche steckt.

Die Idee der Vesperkirche ist, unterschiedliche Menschen an einen Tisch zu bringen, die gemeinsam essen und miteinander ins Gespräch kommen. Der tiefere Gedanke ist das "satt werden an Leib und Seele."

Die Gäste, die in die Vesperkirche kommen, sind vielschichtig. "In die Vesperkirche kommen Menschen mit kleinem Geldbeutel ebenso wie Alleinerziehende, die es einfach genießen, sich einmal bedienen lassen zu können", sagt Güntter. Auch alleinstehende Personen, die Gesellschaft suchen und nicht alleine essen wollen, sind willkommen. "Wir haben täglich rund 300 Essen, da isst niemand alleine." Verstärkt beobachtet Pfarrer Güntter auch, dass ältere Menschen mit kleiner Rente das Angebot nutzen. "Für manche unserer Gäste sind die vier Wochen Vesperkirche Gelegenheit, sich einen Monat satt zu essen und das so gesparte Geld für andere Zeiten zurückzulegen."

Auch Studierende, Geschäftsleute und Unternehmer nutzen das Angebot. Dank zahlreicher Sponsoren, die das Begegnungsprojekt unterstützen, kann eine Tagesverpflegung für einen Euro angeboten werden. "Wer mehr geben kann, entrichtet den Selbstkostenpreis oder gibt auf Spendenbasis mehr." Auch ein kulturelles Angebot fehlt bei der Vesperkirche nicht. Verteilt auf die vier Wochen gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Konzerten, Diskussionsrunden und Filmvorführungen.

Täglich von 11 bis 15 Uhr

Wenngleich die Vesperkirche in der evangelischen Pauluskirche stattfindet, ist das Projekt von Anfang an ökumenisch angelegt. So sind auch die katholische und die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Schwenningen mit im Boot. Die Vesperkirche in der Pauluskirche in VS-Schwenningen, Paulusplatz 9, ist ab Sonntag, 21. Januar, bis einschließlich Sonntag, 18. Februar täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Essen wird von 12 bis 14 Uhr serviert. Kaffee und Kuchen (so lange der Vorrat reicht) gibt es während der gesamten Öffnungszeit. Wer Bedarf hat, bekommt zudem eine Vespertüte mit Wurst- und Käsebrot, Eiern und Obst. Sonntags findet um 10 Uhr ein Gottesdienst an den Tischen statt. (spr)