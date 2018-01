vor 2 Stunden SK VS-Villingen / VS-Nordstetten Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Villingen und Nordstetten

Sachschaden und Verletzte: Das sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Villingen und Nordstetten an der Kreuzung in Richtung Wöschhalde ereignet hat.