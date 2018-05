Villingen-Schwenningen Verkauf des Kasernenareals Lyautey ist ins Stocken geraten

Noch immer kein städtebaulicher Vertrag mit der Richter-Gruppe über die Erschließung des Geländes an der Kirnacher Straße in Villingen. Stadt sieht Ursache bei der Richter-Gruppe

Die geplante Umwidmung des Kasernengeländes Lyautey, der einstigen Richthofenkaserne an der Kirnacher Straße, ist ins Stocken geraten. Der Bund als Eigentümer konnte das 3,7 Hektar große Grundstück noch immer nicht verkaufen. Nach Auskunft der Stadt ist der Bebauungsplan-Entwurf noch immer nicht beschlussreif. Denn bislang kam mit dem Eigentümer des benachbarten ehemaligen Saba-Geländes, der Unternehmensgruppe Richter aus Mainz, noch kein Vertrag über die Erschließung des Kasernen-Areals zustande.

Die Planung der Stadt sieht vor, dass das Kasernengelände von der Rückseite, dem Innovationspark der Richter-Gruppe, mit Straßen und Versorgungsleitungen neu erschlossen wird. Dazu wird die Stadt mit der Richter-Gruppe einen städtebaulichen Vertrag abschließen, der die Details regelt. "Da warten wir noch immer auf die Rückmeldung der Richter-Gruppe", erklärte OB-Referent Jörg Röber auf SÜDKURIER-Anfrage. Warum sich der Partner bereits seit Wochen nicht mehr gemeldet hat, "wissen wir nicht", stellte Röber fest. "Das ist bedauerlich, liegt aber nicht in unserer Hand." Auch Anfragen des SÜDKURIER bei der Unternehmensgruppe in Mainz blieben ohne Reaktion.

Die Funkstille hat Folgen: Ohne Abschluss des Vertrages kann die Stadt ihren Bebauungsplan nicht verabschieden. Und ohne die Sicherstellung der Erschließung des Grundstücks stockt auch der Verkauf des Grundstücks. Schon seit Wochen hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Freiburg einen privaten Investor an der Hand, der das Gelände erwerben und bebauen will. Doch dieser wartet natürlich ab, bis die Erschließung gesichert und die planerische Voraussetzung für die Bebauung geschaffen ist.

Die Wiederbelebung des Geländes mit seinen denkmalgeschützten Kasernengebäuden aus der Kaiserzeit zählt zu den bedeutenden städtebaulichen Projekten der nächsten Jahre. Die Kasernen sollen für Dienstleistungsbetriebe, Büros, Wohnungen und sonstigen Gemeinbedarfsnutzungen umgebaut werden. Außerdem soll daneben ein neues Wohnquartier entstehen.