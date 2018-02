VS-Villingen Vergessendes Essen auf dem Herd löst Brandmelder aus

Das sollte man nicht tun: Die Bratkartoffeln bruzzelten auf dem Herd vor sich hin, der Koch war aber eingeschlafen, da er laut Polizeiangaben angetrunken war.

Vergessenes Essen auf einem eingeschalteten Herd hat am Freitag, kurz nach 14 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in der Straße "Erbsenlachen" verursacht. Ein angetrunkener Bewohner in einem Mehrfamilienhaus, so die Polizei, hatte sich Bratkartoffeln zubereitet und war dann eingeschlafen. Andere Bewohner hörten einen Brandmelder in der Wohnung des Mannes und verständigten die Feuerwehr. Glücklicherweise war es nicht zu einem Brand gekommen. Nach dem Abschalten des Herdes und dem Durchlüften der Räume konnten die Wehrmänner aus Villingen, die unter der Leitung des Abteilungskommandanten Ralf Hofmann mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann im Einsatz waren, wieder abrücken.