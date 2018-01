Villingen-Schwenningen Vereine bei uns: Hinter der Scheibe bewegt sich was

Im elften Teil unserer Serie über vermeintlich unbekannte Vereine geht es hinter Glas. Die Mitglieder des Aquarien- und Terrarien Vereins Villingen kämpfen für den Erhalt der Natur.

Auf der Kommode neben dem Sofa, dort, wo üblicherweise Porzellanfiguren, Bilder der Kinder oder ein paar Dekokerzen stehen, stehen bei Patrick Stumpf die Heuschrecken. Fein säuberlich in kleinen Plastikboxen übereinandergestapelt.

Sie sind das Futter für die Taggeckos, deren Terrarium auf der anderen Seite des Sofas steht. Zwergi ist noch jung, ein paar Monate erst alt. Mit ihrer Mutter Lisa lebt sie also auf einem halben Quadratmeter im Wohnzimmer der Stumpfs, kann auf Bambusstangen klettern und sich im eineinhalb Meter hohen Pflanzenwald verstecken. Ihre Aussicht: ein Flachbildfernseher und ein Regal, darauf ein Aquarium und fünf Plastikboxen, die als Inkubator für zahlreiche Eier dienen. Das Terrarium für die Geckos hat Stumpf selbst gebaut, eine spezielle UV-Beleuchtung inklusive. 20 Euro kostet der Unterhalt im Monat. Das Gestell für die Aquarien am Treppenaufgang im vorderen Teil des Wohnzimmers sei noch in Arbeit, sagt Stumpf.

Ein Gecko ist kein Hund

Patrick Stumpf, 52 Jahre alt, trägt ein blaues Poloshirt mit dem Logo des Aquarien- und Terrarien Vereins, dessen Schriftführer er ist, und unter der kantigen Brille blitzen die Augen, wenn er in seinem Wohnzimmer an einem kleinen runden Tisch sitzt, auf das Aquarium im Regal zeigt und Sätze sagt wie: "Man kann sie beobachten, wie sie miteinander schwimmen, wie sie sich verhalten oder morgens, wenn sie in den Laichmopp schwimmen." Neben den Geckos hält er rund 100 Fische.

Seine erste Echse bekam er mit 16 Jahren, seit neun Jahren ist er im Verein. "Man kann dort mehr lernen", sagt er. Dass das Wohnzimmer einer Zoohandlung gleicht, damit haben sich seine Frau und seine Tochter schon lange abgefunden. "Bisher haben wir auch alle Tiere, die einmal entwischt sind, wiedergefunden."

51 Mitglieder haben sie im Verein, das jüngste ist 18, die meisten sind über 40 Jahre alt. "Es ist schwierig, Nachwuchs zu finden", sagt Stumpf. Seit 33 Jahren veranstaltet der Verein in Villingen seine Fisch- und Pflanzenbörse, da wird verkauft, was selber nachgezüchtet wurde. Ein Gecko beispielsweise kostet zwischen 120 und 150 Euro. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat treffen sie sich in ihrem zum Biotop umgestalteten Vereinsheim. Die, wenn man so will, Stilettos unter den Aquarien- und Terrarientieren, sind die Garnelen. Oder die Molche. Die werden dann vor allem von den Frauen im Verein gezüchtet.

Thomas Zeilnhofer, 65 Jahre alt, Architekt, ist ein ruhiger Mensch. Er lacht leise, er bewegt sich bedacht, fast scheint es so, als habe er sich dem Rhythmus seiner Tiere ein wenig angepasst. Erdfresser, junge Maulbrüter ("Wenn sie die Jungtiere ins Maul nehmen und wieder rauslassen, das ist einfach schön"), auch Geophagus genannt, und Schabracken Panzerwelse schwimmen in seinem Keller durch ein 700 Liter fassendes Aquarium. Seit 1985 ist er im Verein, sein Vater hatte ein Aquarium, Zeilnhofer ist mit Fischen aufgewachsen. "Sie zu beobachten, zu sehen wie sie fressen, Eier legen, die Kleinen, wie sie schlüpfen", das ist es, was ihn an sie bindet. Fische sind keine Hunde, dennoch kann man eine Beziehung zu ihnen aufbauen, davon sind sie überzeugt. "Tiere erkennen einen, auch Fische. Sie erkennen ihre Pfleger", sagt Zeilnhofer.

Sie halten die Tiere aus Artenschutzgründen. In Afrika, sagen sie, wo die Tiere heimisch sind, werde die Natur geplündert. In Freiburg beim Regierungspräsidium müssen die Tiere an- und abgemeldet werden. Landschildkröten zum Beispiel. Wird sie eingeführt, muss sie angemeldet werden, bekommt sie Nachwuchs, muss auch dieser angemeldet werden – mit einem Bild des Panzers von oben und unten. Bis die Tiere 500 Gramm wiegen, müssen die Fotos jährlich, danach alle fünf Jahre gemacht werden. "Die Wissenschaft ist auf uns Hobbyzüchter angewiesen, es wüsste sonst keiner, wie sich die Tiere fortpflanzen." Stirbt eines der Tiere – Taggeckos können bis zu 20 Jahre alt werden – ist Stumpf, aller Wissenschaft zum Trotz, auch traurig.

Phelsuma Madagascariensis ist der korrekte Name von Zwergi und seiner Mutter. Sie sind vom Aussterben bedroht, Stumpf hat sie nachgezogen. In Inkubatoren, die er zum Teil selbst gebaut hat, kann er durch Temperaturwechsel beim Brüten der Eier das Geschlecht bestimmen. "Wir wollen keine Tiere aus der Natur entnehmen, es ist schon zu viel kaputt gegangen", sagt er. Rund 50 Arten haben sie im Verein bereits nachgezüchtet. Zwei Wochen war er in Venezuela mit Fischern unterwegs. "Wir wollten wissen, unter welchen Bedingungen die Tiere leben." Die Bepflanzung, die Temperatur, die Wasserqualität, all das versuchen sie so gut wie möglich hier herzustellen. Sie führen Klimatabellen, sie setzten sich vor die Aquarien und warten, sie beobachten die Brütphasen, notieren die Laichzeiten. Seine Geckos füttert Stumpf neben Heuschrecken auch mit Fruchtzwergen ("das essen sie am Liebsten"), Himbeeren, Bananen, Honig, Kirschen – "alles was süß ist". Die Arbeit mit kleinen Lebewesen, sie lehrt den Respekt zur Natur. Das wissen sie hier.

Kontakt

Vertreten wird der Verein durch den Vorsitzenden Armin Börnert. Jeden zweiten und vierten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder in ihrem zum Biotop umgestalteten Vereinsheim an der Kreuzung Volkertsweiler Weg/An der Hammerhalde. Wer Interesse hat, kann vorbeikommen. Erreichbar ist der Verein unter Telefonnummer 07721/56713 oder per E-Mail an vorstand@aquarienverein-villingen.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.aquarienverein-villingen.de.

Vier Fragen an den Vorstand

1. Wann wurde der Verein gegründet?

"Der Verein wurde 1948 als Verein für Zoologie gegründet. Unter den Gründungsmitgliedern waren sowohl Aquarianer als auch Vogelzüchter. Um 1960 trennten sich die Vogelfreunde vom Verein, die Umbenennung erfolgte einige Jahre später."

2. Wie viele Mitglieder hat der Verein?

"Derzeit hat der Verein 51 Mitglieder."

3. Was ist das Besondere am Verein?

"Die Gemeinschaft. Man kann hier etwas erleben und erlernen, was man im Internet nicht lernen kann. Wir haben auch Mitglieder, die kein Aquarium oder Terrarium haben."

4. Wer kann mitmachen?

"Jeder, der Interesse hat, kann kommen. Auch ohne Vorkenntnisse und ganz besonders jene, die sich ein Aquarium beziehungsweise Terrarium anschaffen möchten und Fragen haben."