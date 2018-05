Villingen-Schwenningen VS sucht seinen Fußball-Weltmeister

Kleine Kicker aus der Doppelstadt treten beim Streetsoccer-Turnier im Juni an und kämpfen um den Titel.

Villingen-Schwenningen – Die Fußballrunde 2017/18 neigt sich dem Ende zu. Auf- und Abstieg in der Bundesliga sind entschieden, es steht noch das Endspiel für den DFB-Pokal vor der Türe. Und dann gibt es noch das wichtigste Ereignis in Verbindung mit der schönsten Nebensache der Welt, das bereits jetzt seine Schatten vorauswirft: Die Fußball-WM. Vom 14. Juni bis 15. Juli stehen sich in Russland die Teams aus 32 Nationen gegenüber, Deutschland ist Titelverteidiger. Aber vorher wollen auch die Kleinen mitten in Villingen-Schwenningen noch ihr Können unter Beweis stellen.

Gleich zweimal wird das Streetsoccerfeld dafür aufgestellt. So findet am Samstag, 2. Juni, auf dem Gelände des Autohauses Südstern in Villingen das erste Turnier statt. Nur eine Woche später, am 9. Juni, wird das zweite Turnier in Schwenningen ausgetragen. Hier wird am Nachmittag auf dem Muslenplatz um Titel und tolle Preise gekämpft. „Wir suchen bei den beiden Turnieren keinen Geringeren als den Weltmeister Villingen-Schwenningen“, so Organisator Edmund Rottler. Der ehemalige Fußballprofi hat schon viel Erfahrung mit Wettbewerben wie diesen und hofft auf ein großes Teilnehmerfeld. „Es kann jeder mitmachen, die Teams müssen nicht aus Vereinsspielern bestehen“, betont Rottler und spricht speziell auch Schulklassen an.

Bis zu 16 Mannschaften können bei jedem der beiden Turniere teilnehmen, die in zwei Altersklassen eingeteilt werden. So spielen die Jahrgänge 2006/07 und 2008/09 gegeneinander. Ein Team besteht aus fünf Spielern, wobei in der jüngeren Gruppe drei, in der älteren Gruppe je vier Spieler pro Mannschaft auf dem Platz stehen. Die beiden Finalisten aus Villingen werden dann eine Woche später das Finale gegen die beiden besten Mannschaften des Schwenninger Turniers bestreiten, wobei tolle Preise zur Verfügung stehen. “Es wird Freikarten für den Europapark, für ein Bundesligaspiel und viele Sachpreise geben“, so Edmund Rottler. Außerdem erhält jede Mannschaft einen Länderball.

„Wir wollen mit diesen Streetsoccer-Turnieren den Fußball in die gemeinsame Stadt holen und die Kinder zu diesem Sport führen“, betont er.

Der Ablauf

Bei dem Turnier in Villingen wird die Jugendabteilung des SV Obereschach und in Schwenningen die SG Deißlingen-Lauffen die Organisation übernehmen. Die Teilnahme an dem Turnier „VS sucht den Weltmeister“ ist kostenlos. Verbindliche Anmeldungen nimmt Edmund Rottler unter Telefon 0741/9429270 oder unter info@edro-soccerevents.de entgegen. (nj)