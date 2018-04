VS-Villingen VS hat jetzt Grund zum Strahlen

6000 Straßenleuchten sind schon auf LED-Technik umgerüstet worden. Die Stadt spart auf diese Weise rund 70 Prozent bei den Stromkosten.

Villingen-Schwenningen (sk) Nach sieben Monaten ist die erste Etappe geschafft: 6000 der 13 400 Straßenleuchten in Villingen-Schwenningen sind auf energieeffiziente LED-Technologie umgerüstet. Große Zufriedenheit herrscht diesbezüglich bei der SVS, die im Auftrag der Stadt den ersten Bauabschnitt ausgeführt hat.

Projektentwickler Kai-Uwe Huonker freut sich: „Alles klappt bestens. Zum einen liegen wir voll im Zeitplan und zum anderen hatten wir keinen einzigen Leuchtenausfall zu beklagen." Auch sonst klappe bei der LED-Umrüstung alles wie gewünscht. „Wir haben die berechnete Energieeinsparung messtechnisch nachgewiesen“, erklärt Huonker.

Denn: Die Dimmung der LED-Leuchten, die das enorme Energiesparpotential der LED-Leuchtenköpfe ausmacht, ist für das menschliche Auge kaum sichtbar. Je nachdem, in welchen Straßenzügen die Leuchten positioniert sind, dimmen sie entsprechend der Norm ihre Leistung. Die ist in Wohngebieten, Anliegerstraßen und Fußwegen mit einer automatischen Reduzierung von 100 auf 70 und auf 30 Prozent der Fall sowie in Sammel- und Hauptverkehrsstraßen bis zu 50 Prozent ihrer Leistung.

Kai-Uwe Huonker rechnet die Energieeinsparung anhand einer Zylinderleuchte für Wohngebiete vor: Ein HQL-Leuchtmittel wie ab den 1950er-Jahren verbaut hatte beispielsweise einen Energiebedarf von 80 Watt. Die in den 1990er Jahren aufkommenden NAV-Leuchtmittel haben nur noch 50 Watt benötigt und die heutigen LED-Leuchten benötigen bei hundertprozentiger Leistung 22 Watt. „Die Einsparung, aufgrund derer die Stadt Villingen-Schwenningen künftig 70 Prozent weniger Stromkosten hat und sich der CO2-Ausstoß um 70 Prozent reduziert, wird durch die Dimmung erzielt“, erklärt Kai-Uwe Huonker. Bei einer reduzierten Leistung von 30 Prozent benötigt eine derartige Leuchte gerade einmal 6,6 Watt.

Wann die Leuchten ihre Leistung automatisch herabsetzen, hängt von der Verkehrsfrequenz ab. Und: „Da die Nächte im Sommer kürzer sind als im Winter, werden die Leuchten zu dieser Jahreszeit unter Umständen gar nicht auf hundertprozentiger Leistung betrieben“, erläutert der Projektentwickler. „Dies bringt nicht nur eine Energieeinsparung mit sich, sondern erhöht auch die Lebensdauer.“ Im Vergleich hat eine LED 50 000 Betriebsstunden, eine NAV-Leuchte 16 000. Ein Großteil der nun ausgetauschten NAV-Leuchtmittel war am Ende der Lebensdauer und hatte dadurch nicht mehr die volle Leuchtkraft. Auch der Lichtstrom der LEDs wird im Laufe der Nutzungsdauer nachlassen. Nicht nur in Bezug auf den Stromverbrauch, sondern auch bei der Entsorgung sind LEDs umweltfreundlicher als ihre Vorgänger.

Ein weiterer positiver Aspekt der LED-Beleuchtung sei, dass für eine bessere Ausleuchtung der Straßen keine neuen Leuchtenstandorte geschaffen werden mussten – im Gegenteil. „Unser Konzept hat es ermöglicht, dass wir an manchen Stellen wie in der Wöschhalde sogar einige Leuchtenstandorte abbauen konnten. Denn durch die präzise Lichtlenkung kommt das Licht dort an, wo es sein soll – auf der Straße und den Wegen“, erklärt Kai-Uwe Huonker. Das ist der Grund, weshalb der orangefarbene Nachthimmel bereits jetzt weitestgehend über Villingen-Schwenningen verschwunden ist.

Dass nicht alle Leuchtenköpfe in Villingen, Schwenningen und den Stadtbezirken durch LED-Köpfe ersetzt wurden, hat einen Grund: Bei den historischen und erhaltenswerten Leuchten etwa auf dem Villinger Münsterplatz wurden Retrofit-Leuchtmittel eingesetzt. In diesem Bereich sei auch ein sehr warmes Licht anders als in den übrigen Straßenzügen eingesetzt worden, so Huonker. „ Eine besonders faunafreundliche Beleuchtung kommt im Steinkreuzweg zum Einsatz: Die Leuchten regulieren ihre Leistung von nachts dauerhaft 20 Prozent auf vollen Betrieb hoch – aber nur, wenn sich ein Passant nähert. „Durch die Dimmung reduziert sich das Licht so stark, dass nachtaktive Tiere nicht beeinflusst werden.“

Kai-Uwe Huonker zieht ein zufriedenes, positives Fazit: „Das Projekt läuft gut.“ Bislang gingen bei der SVS bezüglich des LED-Projekts 25 Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein. Mit dem zweiten Bauabschnitt wird es im August weitergehen. Geplante Fertigstellung des größten LED-Projekts in der Geschichte der Stadtwerke wird im Frühsommer 2019 sein.

Das Großprojekt

VS wird die größte Stadt in Deutschland sein, die ihre 13 400 Straßenleuchten in zwei Jahren auf LED-Technik umgerüstet haben wird. Dank der hohen Stromersparnis und der Förderung des Bundesumweltministeriums amortisiert sich die Investition von 4,5 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren.