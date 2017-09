Villingen-Schwenningen VS-Feuerwehr rettet zehn Menschen aus brennendem Haus - Mann (27) wegen Behinderung festgenommen

Die Feuerwehr Villingen-Schwenningen, Rettungsdienst und Polizei mussten in der Nacht zum Mittwoch zu einem Wohnhausbrand in der Gerberstraße in Villingen ausrücken. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr wurde bei der Anfahrt behindert. Ein 27-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. Mit Bildern und Video!

Brand in der Nacht

Die Flammen des Mehrfamilienhauses, in dem sich im Erdgeschoss das Schlemmerparadies und der Obstladen Banana Joe befindet, hatten auf das angeschlossene Gebäude mit der Nummer 42A in der Gerberstraße übergegriffen. "Die Häuser sind im inneren miteinander verbunden", erklärt Ben Bockemühl. 25 Menschen mussten während des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich um mehrere Hunderttausend Euro handelt., Inhaber der Gaststätte Pulvertürmle auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist froh, dass nicht noch mehr passiert ist, auch wenn er durch die Straßensperrung vor seinem Lokal sicher Kunden zur Mittagszeit verlieren werde. Als er sein Lokal am Abend zuvor kurz nach Mitternacht verlassen habe, sei alles wie immer gewesen. Wenige Minuten später habe ihn dann die Brandnachricht von einem Hausbewohner über dem Lokal über einen Nachrichtendienst erreicht., Inhaber vom gleichnamigen Lebensmittelgeschäft im angrenzenden Gebäude zum Brandhaus in der Gerberstraße, hat vom Brand ebenfalls noch in der Nacht erfahren. "Als ich kam, wurden gerade die beiden letzten Personen gerettet", so Cangür. Das Ladengebäude sei nicht vom Brand betroffen. "Lediglich ein paar Türen seien beschädigt und eingetreten worden", so der Ladenbesitzer weiter. Der Grund hierfür beschreibt Kommandant Ben Bockemühl: "Wir mussten das Gebäude schnell durchsuchen und sichern." Cangür ist froh, dass nicht mehr passiert ist und hofft, dass sein Geschäft bald wieder von allen Richtungen aus erreichbar ist.wie eine Sprecherind der Stadt Villingen-Schwenningen auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt, wurde ein Feuerwehrtrupp auf der Anfahrt zum Brand stark behindert. In einer der Nebenstraßen habe ein 27-Jähriger etwas Brennendes in einen Papierbehälter geworfen, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Die anrückende Feuerwehr musste stoppen, um sich zunächst um diesen Vorfall zu kümmern, der nicht in direktem Zusammenhang mit dem Brand gestanden habe. Dadurch sei es zu einer Verzögerung gekommen. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. "Wir waren wenige Minuten später mit zwei Löschtrupps vor Ort. ein weitere wurde mutwillig aufgehalten.", erinnert sich Kommandant Ben Bockemühl. Danach habe man sofort begonnen, die Menschen aus dem Haus zu retten. Acht Menschen aus den unteren beiden Stockwerken konnten relativ schnell aus dem Haus befreit werden. "Zu beiden Personen im Obergeschoss hatten wir während dem Einsatz telefonischen Kontakt", so der Kommandant. Mit 14 Einsatzkräften drang die Feuerwehr zur Personensuche in das Gebäude ein. "Den Weg zu den beiden Personen mussten wir uns erst freilöschen", beschreibt Bockemühl die schwierige Lage. Erst nachdem alle Personen aus dem brennenden Haus befreit waren, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Löscharbeiten. Insgesamt waren 95 Einsatzkräfte der Abteilungen Villingen, Schwenningen und Pfaffenweiler im Einsatz. Die Brandwache dauert bis zur Stunde an.Aktuell ist die Feuerwehr noch mit der Brandwache beschäftigt. Der Einsatz könne noch rund zwei Stunden andauern, so Kommandant Bockemühl. Gesperrt ist der gesamte Kreuzungsbereich Paradiesgasse und Gerberstraße, wegen der Gefahr von herabfallenden Ziegeln. Aufgrund der alten Bausubstanz mussten die Einsatzkräfte viele Glutnester ablöschen, die sich zum Teil gut versteckt unter Brettern und der Dämmung verbargen. "Das ist viel Handarbeit", so der Kommandant mit Blick nach oben zu seinen Kollegen, die mit der Axt den Dachunterbau öffneten. Aktuell ist auch ein Brandermittler zusammen mit Kommandant Bockemühl im Haus, um erste Ermittlungen und Bilder zur Brandursache zu machen.Bei der Anfahrt der Feuerwehr kam es zu einer „muttwilligen Behinderung“, so Kommandant Ben Bockemühl. Zum Glück sei die Feuerwehr aus drei Richtungen angerückt, so dass nur ein Trupp aufgehalten wurde. Welche Einsatzgruppe behindert wurde, warum und vor allem wie, darauf wollte Bockemühl aus ermittlungstaktischen Gründen noch weiter eingehen. Auch die Pressesteklle der Polizei in Tuttlingen machte auf SÜDKURIER-Nachfrage noch keinen weiteren Angaben.Die Löscharbeiten laufen auch um 9 Uhr morgens noch. Die Feuerwehr kontrolliert den Brandort und versucht zu verhindern, dass sich Brandnester erneut entzünden und ein noch größerer Schaden entsteht.Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gerberstraße in Brand. Bei dem Brand in der historischen Altstadt von Villingen wurde ein Ehepaar schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten die 47 Jahre alte Frau und ihr zwei Jahre älterer Ehemann schwere Brandwunden. Insgesamt leben in dem historischen Gebäude zehn Personen.Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus brach in der Nacht zum Mittwoch aus und war bis zum frühen Morgen von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Polizei wollte eine Brandstiftung zunächst nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.Die Flammen hatten auf ein anderes Gebäude in der dicht bebauten Altstadt übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten aber größere Schäden an dem Nachbarhaus verhindern. 25 Menschen mussten während des Feuers in Sicherheit gebracht werden. Die Höhe des Schadens war am Morgen noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich dabei um mehrere Hunderttausend Euro handelt. Anwohner hatten den Brand gemeldet.