Villingen-Schwenningen Unheimliche Szene mit einem Teufel: Sorgen nach Zwischenfall im Tonhallen-Obergeschoß

Kind im geschützten Bereich des Zunftballs von betrunkenem Mann belästigt. Polizei ermittelt und die Hexenzunft reagiert

Noch während des laufenden Zunftball-Programms am vergangenen Samstagabend kam es zu einem Zwischenfall in der Garderobe der Tonhalle. Dort, im Obergeschoss, tauchte nach 22 Uhr ein junger, offenbar stark alkoholisiert Mann auf, der dort nichts verloren hatte, stiftete Unruhe und soll ständig versucht haben, mit einem siebenjährigen Mädchen, eine Mitspielerin des Zunftballs, in Kontakt zu kommen. Ein Vorgang, der einige Besorgnis bei den Verantwortlichen und den Eltern auslöste. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.