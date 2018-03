Villingen-Schwenningen Ungewöhnliches Benefiz-Konzert im Möbelhaus: 30.000 Euro kommen bei Peter Maffay zusammen

600 Zuhörer genießen im Lutz-Möbelhaus in Villingen-Schwenningen ein Rockkonzert und Köstlichkeiten von Starkoch Schuhbeck. Mit Bildergalerie und Video!

Es war die 65. gemeinsame Benefiiz-Veranstaltung von Peter Maffay und dem Möbel-Konzern Lutz aus Würzburg, die am gestrigen Sonntag im neuen Möbelhaus in Villingen stattfand. Helmuth Götz, Mitglied der Geschäftsführung, und Peter Maffay kennen sich seit dem Jahr 2000. Eingangs der Benefizveranstaltung mit Peter Maffay und Alfons Schuhbeck gab Götz bekannt, dass Möbel-Lutz die Spendensumme von 20 000 auf 30 000 aufgestockt hatte. „Damit man nicht rechnen muss und jede der drei begünstigten Institutionen die gleiche Summe erhält!“

Diese Nachricht konnte Kathrin Mäder von der Feldner Mühle schier nicht fassen. Die Feldner Mühle lebt ausschließlich von Spenden. Auch die Stiftung von Peter Maffay arbeitet nur auf Spendenbasis. So werden in den Tabaluga-Häusern jährlich insgesamt 1200 Kinder auf Kosten der Stiftung betreut. Lutz stiftete zum Beispiel in der Vergangenheit die zurückgegebenen, mit kleinen Mängeln behafteten Möbel, anstatt diese wegzuwerfen. In Kürze stehe die Eröffnung des Guts Dietlhofen bevor, so Maffay. Der Teil von TV-Koch Alfons Schuhbeck ging an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie.

10 000 Euro an Feldner Mühle

Sämtliche 600 für den Benefizabend zur Verfügung stehenden Eintrittskarten waren am Verkaufstag nach einer Stunde vergriffen. Es war eine tolle Atmosphäre im Erdgeschoss des Möbelriesen – hautnah, das Publikum befand sich größtenteils jenseits der 40- oder 50-iger Jahre. Vor das Vergnügen stellte Koch Schuhbeck das Wissen um gesunde Ernährung. Ingwer, Knoblauch und Kurkuma tun gut. Natürlich nur, wenn man das Ganze richtig kocht, ohne die Nährstoffe zu zerstören, was auch auf Gemüse zutreffe. Dann wollte er von Stiftungsgründerin und Hautärztin Nicole Inselkammer wissen, wo das Geld hingeht. Diese Fragen beantworteten auch Kathrin Mäder und ihr Team von der Feldner Mühle und natürlich klärte Peter Maffay über sein aktuelles Projekt auf, nämlich die Eröffnung von Gut Dietlhofen nach dann zwei Jahren Bauzeit.

Dann wurde mit allen Sinnen geschwelgt. So wie einem Besucher aus Blumberg ging es vielen. Alle sangen die alten Lieder mit, erinnerten sich an ihre Jugendzeit. In der Freiheit. die Deutschlands erfolgreichster Rock- und Popmusiker meinte, ging die Sonne der Nacht auf. Laut singend ging das Publikum über sieben Brücken, schwarze Linien gingen unter die Haut und der Leuchtturm brannte aus. Die Stimme von Maffay klingt heute, reif wie sie ist, besser denn je, auch wenn man ihr die Strapazen der aktuellen Tournee anhörte. Die Band riss einfach nur mit und die Zuhörer jenseits des Mittelalters waren auf einmal alle wieder jung. Die Gäste bekamen konnten von ihrem Idol nicht genug hören, dazu wurden sie nach Strich und Faden verwöhnt, der Eintrittspreis von 25 Euro war ein Klacks gegen das, was geboten wurde.