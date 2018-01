Villingen Unfallflucht nach Parkrempler auf dem Parkplatz "Theater am Ring"

Ein Parkrempler am vergangenen Mittwoch hat mehrere hundert Euro Schaden verursacht.

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer einen Honda Jazz beschädigt, der am Mittwoch vergangener Woche zwischen 11 und 11.10 Uhr auf dem Parkplatz "Theater am Ring" am Romäusring abgestellt war. Ohne sich weiter um den am hinteren, rechten Kotflügel und am Rücklicht des Hondas entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zur Unfallflucht und zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Villingen 07721/6010. entgegen.