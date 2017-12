VS-Villingen Unfall endet mit 10 000 Euro Blechschaden

An der Einmündung der Prinz-Eugen-Straße zur Waldstraße hat es am frühen Donnerstagmorgen gekracht.

Zu einem Verkehrsunfall und Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist es am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, an der Kreuzung der Waldstraße mit der Prinz-Eugen-Straße gekommen. Eine 31-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas wollte von der Prinz-Eugen-Straße auf die Waldstraße abbiegen. Hierbei achtete die Frau laut Polizei nicht auf einen Opel Astra, dessen Fahrzeuglenker sich von rechts auf der Waldstraße der Kreuzung näherte. Es kam zur Kollision, verletzt wurde niemand.