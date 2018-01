Villingen-Schwenningen Umbau im Torstüble: Wohnen im ehemaligen Traditionslokal

Die Umbauarbeiten im Torstüble gehen voran. Die Fertigstellung ist für Ende Juni 2018 geplant.

Das Torstüble gehört zu den bekanntesten Gebäuden der Villinger Innenstadt. So wundert es nicht, dass die die Umbauarbeiten in der ehemaligen Gaststätte für Interesse sorgen. Immer wieder bleiben neugierige Spaziergänger stehen, um zu sehen, was mit dem Gebäude am Riettor geschieht.

Die kurze Antwort: Nach dem Umbau wird im Erdgeschoss das Kinderfachgeschäft Zappel-Philip einziehen, in der oberen Etage entstehen fünf Wohnungen. So einfach sind die Umbau- und Sanierungsarbeiten dann aber doch nicht, denn das Gebäude am Stadttor steht unter Denkmalschutz, was für Architekt Steffen Halder eine Herausforderung darstellt. Man habe das Innere des Gebäudes sensibel rückbauen müssen, erklärt der Architekt. „Im Laufe der Jahre wurde viel zugestückelt und hinzugebaut.“

Auch das Tragwerk musste saniert werden. Die bestehenden Holzbalken wurden dort, wo es nötig wurde, mit neuem Holz ummantelt und verstärkt. „Wichtig waren die bestehende Holzstruktur und die Anbindung des Gebäudes an das Stadttor“, erklärt Architekt Halder. Zwar werde das Äußere ebenfalls saniert, aber nicht mit dem Ziel, das Gesamterscheinungsbild grundlegend zu verändern, sagt er. Das sanierte Erscheinungsbild solle die markante Position des Gebäudes darstellen.

Eine Besonderheit an diesem Gebäude betrifft die Stadtmauer. Die Mauer, die in das Gebäude übergeht, sei das einzige Stück, das sich in Privatbesitz und nicht im Besitz der Stadt befinde, sagt Steffen Halder. Dennoch musste bei der Sanierung auf den Denkmalschutz geachtet werden. Dies geschah aber mit Abstimmung der zuständigen Behörden. Zuvor sei die Mauer zusammen mit Experten und Statikern untersucht und dann ein Sanierungskonzept ausgearbeitet worden, erläutert der Architekt. Dieses Konzept sei dann der Denkmalschutzbehörde vorgelegt worden. Grundlegende Frage bei den Wohnungen im oberen Stockwerk war auch, wie diese zu erreichen sein sollen. Eine Lösung habe sich mit einem bestehenden Wehrgang geboten, der entsprechend verlängert werden soll, sagt Architekt Halder. Dies bedeute einen geringeren Eingriff in die bestehenden Strukturen als andere Möglichkeiten. Zudem soll es aber auch einen Aufzug geben, um eine Barrierefreiheit zu ermöglichen. „Das ist zeitgemäßes Nutzen in der alten Substanz.“

Zu dem zeitgemäßen Nutzen gehört beim Bau von Wohnraum aber auch der Wohnkomfort. „Ein wichtiges Thema ist der Schallschutz“, sagt Steffen Halder. Dabei gehe es um das Innere des Gebäudes, also um den Schallschutz zwischen den Wohnungen.

Bereits seit 2015 laufen die Arbeiten für den Umbau der ehemaligen Gaststätte. Damals begannen Eigentümer Egon Mauch und der Architekt mit den Planungen. Weiter ging es mit der Erstellung des Aufmaßes, also die Ausmessung und Aufzeichnung des Gebäudes. Derzeit laufen die Installationsarbeiten. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Architekt Halder ist optimistisch, dieses Zeitfenster einhalten zu können. Auch hinter dem ehemaligen Torstüble werden demnächst Bauarbeiten beginnen. Das bestehende Wohngebäude Richtung Käferberg wurde abgerissen und soll durch zwei Neubauten ersetzt werden. Geplant ist, hier weiteren Wohnraum zu schaffen. Es entstehen zwei Maisonette-Wohnungen, das heißt sie sind mehrgeschossig. Im Erdgeschoss kann sowohl eine Wohnung als auch gewerbliche Nutzung erfolgen. Der Baubeginn ist für den kommenden März geplant. Bis Ende 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.



Die Geschichte des Gebäudes