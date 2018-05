Villingen-Schwenningen Umbau der Eishalle ist minutiös im Plan

Am 15. Juli soll es in der Arena wieder aufs Eis gehen. Künftig soll die Halle II, in der der öffentliche Eislauf stattfindet, ganzjährig genutzt werden

Villingen-Schwenningen – Die Umbauarbeiten in der Schweninger Eishalle sind in vollem Gange. Neben dem Kühlsystem, das aktuell oberste Priorität hat, soll auch das Dacht der Halle II, in der sich die öffentliche Eislaufbahn befindet, saniert werden. Als langfristiges Ziel gibt Klaus Hässler, Geschäftsführer der Kunsteisbahn (KEB) GmbH, aus, dass die Halle II das ganze Jahr über genutzt werden kann. Dies wäre aus sportlicher Sicht für die Wild Wings von Vorteil, außerdem gäbe es neue Vermarktungsmöglichkeiten.

Um zu erkennen, dass sich der Boden in der Halle II an manchen Stellen absenkt, dafür braucht es keinen geschulten Blick. An mehreren Stellen der Halle, in der sich aktuell kein Eis befindet, bilden sich Pfützen. „Auf der Piste gibt es 23 Zentimeter große Unterschiede, was die Höhe des Bodens angeht“, erklärt Klaus Hässler. Die Gefahr besteht, dass der Boden brechen könnte und dadurch die sich darunter befindenden Ammoniakrohre, die zur Eisaufbereitung genutzt werden, beschädigt werden könnten. Ein Schaden an den Leitungen hätte katastrophale Folgen: „Das gesamte Gebiet in einem Umkreis von drei Kilometern müsste evakuiert werden, falls Ammoniak austreten sollte“, erklärt der Geschäftsführer.

Deshalb arbeiten aktuell die niedersächsische Kältetechnik-Firma Zimmermann (Seevetal) und die Effektivplan GmbH, die für die Planung zuständig ist, an einem neuen Kühlungssystem. Dabei wird anstelle von Ammoniak mit Sole gekühlt. Dieses neue System wird jedoch lediglich in der Halle II, sowie an der angrenzenden Curling-Halle, zum Einsatz kommen. „Die Ammoniak-Leitungen in der Helios-Arena wurden überprüft und sind noch intakt“, sagt Hässler. Statt wie bisher 7,8 Tonnen Ammoniak für beide Hallen werden in Zukunft nur noch 4,8 Tonnen benötigt.

In einem ersten Schritt wurde in der Helios-Arena zwei Ammoniak-Tanks entfernt, dafür musste eine Betonwand aufgemacht werden. An die Stelle der beiden Tanks kommt das neue Kältesystem, sowie später wieder ein Tank für die Eisaufbereitung in der Arena. Der erste Stichtag für die Bauarbeiten ist der 15. Juli. Dann soll zumindest die Helios-Arena wieder von den Schwenninger Eishockeymannschaften, also den Wild Wings, sowie den Amateur- und den insgesamt zehn Nachwuchsmannschaften, genutzt werden können. Die Bahn II soll dann pünktlich zur Eislauf-Saison im Oktober fertig werden. Die Curlinghalle wird im Winter saniert, der ansässige Curlingverein muss somit eine Saison möglicherweise an anderer Spielstätte überbrücken.

In einem nächsten Schritt soll im kommenden Jahr das Dach in der Eislaufhalle geschlossen werden. Außerdem wird ein neues Beleuchtungs- und Belüftungssystem installiert. Klaus Hässler, sowie Vertreter der beiden zuständigen Unternehmen zeigten sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten. „Wir sind minutiös nach Plan unterwegs und hoffen, dass nichts schiefgeht“, so Hässler. Sein langfristiges Ziel ist es, das ab dem Jahr 2020 ganzjährig in der Halle II Eis gemacht werden kann. Dies wäre zum einen ein Vorteil für die Wild Wings, die aktuell für ihre Sommervorbereitung stets in die Schweiz ausweichen. Zum anderen würden sich dadurch neue Vermarktungsmöglichkeiten ergeben, da auch andere Mannschaften möglicherweise auf die Schwenninger Eishalle als Trainingsstätte zurückgreifen könnten. Dazu passt, dass neben der Halle ein neues Hotel entstehen soll.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der Halle belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro. Etwa 600 000 Euro kostet der Umbau der Curlinghalle, der spätestens ab kommenden Frühling beginnen soll (mfa).