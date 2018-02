Villingen-Schwenningen Über den Sinn und Unsinn der Zukunftswerkstatt

Ein Abend, vier Perspektiven: Bei der Projektvorstellung zum neuen Leitbild der Stadt waren die normalen Bürger in der Unterzahl. Stellt sich die Frage: Wie repräsentativ kann ein solches Konzept sein?

Ein bisschen müde sieht Julian Petrin vom Planungsbüro Urbanista aus, als er am Mittwochabend, um Viertel nach acht, auf die kleine Bühne im Hörsaal Rose im Gebäude D der Dualen Hochschule in Schwenningen steigt, um zu verkünden, was in den vergangenen vier Stunden erarbeitet wurde. Er hält sich möglichst vage: "Es gibt keinen konkreten Spitzenreiter", sagt er. Und: "Es mögen Verzerrungen in der Grundgesamtheit vorliegen."

Rund 150 Teilnehmer waren zur Zukunftswerkstatt gekommen, bei der die Projekte vorgestellt wurden, die das spätere Leitbild der Stadt prägen sollen. Die Veranstaltung, wird Petrin später sagen, sei die bislang am besten besuchte gewesen. Viele der Besucher waren jedoch von der Stadtverwaltung oder städtischen Interessensgruppen. Wer mit unbeteiligten Bürgern sprechen wollte, an die die Veranstaltung vornehmlich gerichtet war, der musste schon ein wenig suchen.

Jan Peter, 22 Jahre alt, sitzt auf den Treppenstufen im Foyer, auf dem Schoß einen Fragebogen. Er war spontan gekommen, am Morgen hatte er davon in der Zeitung gelesen. Als er sich dann um kurz nach halb sechs mit hundert anderen um die Pappaufsteller mit den Projektideen drängt, ist er überrascht, sowohl ob der Anzahl der Leute, als auch der Ideen. Die meisten davon findet er gut, auch die Seilbahn. Ein wenig übertrieben findet er den Punkt: VS als Heimat für alle. "Jede Stadt soll das sein, das ist doch selbstverständlich." Peter ist gebürtiger Schwenninger, nach dem Studium hat er hier einen Job gefunden. Was ihm fehlt, ist die digitale Komponente. Ein QR-Code auf jedem Aufsteller, sodass man alles noch mal im Internet nachlesen kann, zum Beispiel.

Brunhilde Diel-Houranie sitzt auf einem der Stühle an der Tür, sie schreibt schon etwas kleiner, sonst würden nicht alle Anmerkungen auf den Fragebogen passen. Mehrgenerationenhäuser, das ist ihr Hauptanliegen. "Vielleicht hilft es, wenn ich es aufschreibe", sagt sie. Diel-Houranie ist 56 Jahre alt, lebt seit 30 Jahren in VS, in Sachen Stadtentwicklung ist es ihre erste Veranstaltung. Sie hat sich die Projekte angesehen ("Bei manchen hatte ich das Gefühl, die würden richtig beworben werden. Das Quartier am Lämmlisgrund zum Beispiel"), hat sich die Vorträge angehört ("Den über die Seilbahn hätte man sich sparen können, was interessiert es mich, wie es woanders aussieht, ich hätte mir konkrete Vorschläge für VS gewünscht"). Für sie das Gute nach dem Abend: "Ich bin jetzt informiert." Das Enttäuschende: "Ich weiß nicht, wie ich mich einbringen kann." Klar, der Fragebogen sei da. "Aber was wird dann mit dem Papier gemacht?"

Helmut Firnkorn hat sich zu Beginn seines Rundgangs das uninteressanteste Projekt ausgesucht. Projekt Nummer 15: VS baut auf Holz. Die Holzbauweise als identitätsstiftendes Merkmal bekam am Ende die wenigsten Stimmen. Das weiß Firnkorn da noch nicht. Vielleicht ahnt er es, weil auch er sich für die Idee nicht wirklich begeistern kann. "Es gibt viele brauchbare Dinge, die Straßenzustände verbessern, zum Beispiel. Aber manche Dinge kann man ruhig hinten anstellen", sagt er und nickt in Richtung Pappaufsteller Nummer 15. Firnkorn ist 78 Jahre alt, er sieht die Ideen hier zum ersten Mal.

"Ich bin nicht mehr wirklich die Zielgruppe", sagt er. "Ich denke vor allem an meine Enkel." Was die damit anfangen sollen, dass New York nun beginnt, eine der größten Mülldeponien als Grünfläche für die Stadt attraktiv zu machen, das erschließt sich Firnkorn nicht. Er schüttelt den Kopf nach dem Vortrag von Sigurd Henne, Landschaftsarchitekt und Hochschuldozent, der innovative Begrünungskonzepte vorgestellt hatte. "Was interessiert mich, wie es dort ist?", sagt er. "Es sollte konkreter sein auf das, was man hier verändern kann." Nichtsdestotrotz, einige der vorgestellten Ansätze findet er gut. Wenn es noch mal so einen Abend geben wird, will er wieder kommen. Bis dahin hofft er, dass "die richtigen Personen jetzt die Ergebnisse sondieren und konkreter werden".

Um kurz vor acht startet Petrin seinen Rundgang über die Stationen. Je ein Mitarbeiter der Stadtentwicklung war dort positioniert und hat sich die Meinungen der Besucher angehört, Fragen beantwortet und Fragen gestellt. Ab und zu an der Apfelschorle genippt und, so wie Isabell Metzger, die Leute auch mal Punkte auf Listen kleben lassen: Die meisten landeten bei den alternativen Wohnformen (Wohngemeinschaften zwischen Studenten und Rentner beispielsweise). Auch der soziale Wohnungsbau sei oft angesprochen worden, sagt sie. Petrin hört zu, notiert sich ein paar Stichworte und geht zum nächsten Stand.

Helmut Firnkorn ist auch um kurz nach acht noch da. "Ich guck noch bisschen rum, dann ist es erledigt für mich." Um den Fragebogen hat er die ganze Zeit einen großen Bogen gemacht. Jan Peter hat sich nach dem Vortrag von Sigurd Henne wieder in den Saal gestellt, den Rucksack auf der Schulter und die Leitbild-Mappe in der Hand. Brunhilde Diel-Houranie ist schon gegangen, den ausgefüllten Fragebogen hat sie vorher noch eingeworfen.

Um kurz vor acht hat Petrin alle 16 Stände abgeklappert. Er setzt sich auf den Rand der Bühne und beginnt zu zählen. Fünf für sie wichtige Projekte konnten die Besucher auf den Fragebögen angeben. Petrin streicht nun ab. Hinter ihm stehen irgendwann Baubürgermeister Detlev Bührer und Oberbürgermeister Kubon. Als Petrin die Striche gezählt hat, fragt Bührer: "Wie sieht es mit der Seilbahn aus?" "Mittelfeld", sagt Petrin. 22 Stimmen gab es für das neue Verkehrskonzept. Spitzenreiter waren am Ende mit 31 und 27 Stimmen die Umgestaltung der Museumslandschaft in Schwenningen und Strategien für den sozialen Wohnraum. Kurz bevor er auf die Bühne geht, um die Ergebnisse zu verkünden, sagt Petrin noch: "Wir haben ein breites Feld von Zuspruch für die Projekte erhalten." 31 Stimmen bei einer Stadt mit 80 000 Einwohnern. Petrin muss ein sehr kleines Feld meinen.