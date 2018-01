Villingen-Schwenningen Turbulenter Jahreswechsel: Gesundes Mädchen in Babyklappe, Wetterkapriolen und ein ungewöhnlicher Brand

In Villingen-Schwenningen war an Silvester und Neujahr einiges los. Positive Nachrichten überwiegen

Der Jahreswechsel wird vielen Doppelstädtern in positiver Erinnerung bleiben: Mit einem farbenfrohen Feuerwerk starteten sie ins neue Jahr, es blieb weitgehend friedlich und Joachim Spitz, Initiator der Schwenninger Babyklappe am Franziskusheim, berichtete am Neujahrstag, dass bereits am Freitag ein neugeborenes Mädchen dort abgegeben wurde. „Es geht ihr gut“, freute sich Spitz. Der Feuerwehr-Einsatzleiter im Dienst, der Kommandant der Villinger Abteilung, Ralf Hofmann, zog ein positives Resümee der acht Einsätze. Es sei zum Glück vergleichsweise ruhig geblieben und es sei kein Brand dabei gewesen, der den Blutdruck der Einsatzkräfte in die Höhe getrieben hätte. Wer dagegen das Silvester-Wochenende auf der Loipe oder der Piste verbringen wollte, zog den Kürzeren: Plus-Temperaturen bis 12 Grad herrschten auch im Schwarzwald, Schneeschmelze setzte ein. Besonders die Brigach an der Feldner Mühle stieg bedrohlich an.

Die meisten Raketen starteten die Villinger von der Parkanlage Hubenloch aus – allerdings stellte es sich als nasses Vergnügen heraus, denn immer wieder zogen Schauer über die Stadt. Möglicherweise war dies auch ein Grund, warum es in der Kneipenmeile friedlich blieb. „In der Färberstraße war es ruhig“, berichtete der Sprecher der Polizei Harri Frank. Und so blieb ein Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Wieselsbergstraße der gravierend-ste Vorfall im Polizeibericht: Etwa 27 000 Euro Sachschaden entstand an einem Traktor, die dort abgestellte Zugmaschine brannte gegen 1.25 Uhr. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass eine Rakete auf das Stoffdach des Traktors fiel und es entzündete.

Ein gehörige Schreck fuhr einem Autofahrer in der Warenburgstraße in die Glieder, als Villinger dort eine Feuerwehrbatterie entzündeten. Gerade als sich der Wagen über den Raketen befand, explodierten sie. Die Pyrotechnik verhakte sich im Wagen, Verkleidung und Motorraum brannten, wie Hofmann den eher ungewöhnlichen Grund des Einsatzes schilderte. Die Feuerwehr löschte endgültig, nachdem die Polizei dem Feuer mit Feuerlöschern nicht Herr wurde. In der Friedrichstraße brannte dann noch ein Mülleimer.

In Schwenningen zählte Kommandant Christian Krause fünf Einsätze – zwei Container und zwei Hecken entzündeten sich durch glimmende Raketenreste. Außerdem wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einem Gebäude gerufen – zunächst befürchteten die Einsatzkräfte, dass das Haus brannte, schnell wurde aber klar, dass es sich um zwei Mülleimer handelte, die sich direkt an der Hauswand entzündet hatten.

Für den Unternehmer Joachim Spitz endete das alte Jahr gut, weil sich wieder einmal herausstellte, dass sich sein Einsatz für eine Babyklappe in der Doppelstadt gelohnt hat. Bereits am Freitag wurde gegen 9 Uhr ein Baby dort abgegeben, inzwischen das vierte, seitdem die Babyklappe eingerichtet wurde. Das Neugeborene liegt in Kinderklinik. Die Abläufe hätten sich bewährt, betonte Spitz. Die Pflegekräfte im Franziskusheim hätten sich um die Erstversorgung gekümmert, bis das Rote Kreuz kam. Nun wird das Jugendamt eingeschaltet, bevor das Baby zunächst in einer Pflege-, später in eine Adoptivfamilie untergebracht wird, falls sich die Mutter nicht mehr meldet.