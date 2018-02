Ein neues Kunstprojekt soll kreativ und unpolitisch Ländergrenzen überwinden. Beteiligt daran sind der aus Villingen stammende Künstler Paul Revellio und Rusan Sin, eine junge kurdischstämmige Kunststudentin aus der Türkei.

Rusan Sin absolviert in Hildesheim an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) das letzte halbe Jahr ihres Kunststudiums. Ziel des Projektes ist, dass Kunst aus dem Schwarzwald und der Türkei sich bei einer Ausstellung im Kunstmuseum in Mülheim an der Ruhr wiederfinden. Ein weiterer gehender deutsch-türkischer Kunst- und Kulturaustausch soll die Folge sein.

Die Idee dazu stammt von dem freien Kurator Ingo Nitzsche aus Stühlingen. Rusan Sin ist Diyabakir geboren. Die 22-Jährige studierte zuvor im Lehramt, hat sich dann jedoch für ein Kunststudium entschieden, das sie bis jetzt in Izmir absolvierte. Sie hat sich wie Künstler und Druckgrafiker Paul Revellio für die Drucktechnik als Kunstrichtung entschieden. Als Vermittler und Koordinator fungiert Ingo Nitzsche, der enge Kontakte zu Künstlern in der Türkei hat und selbst Türkisch spricht und mit Paul Revellio persönlich bekannt ist.

Nitzsche war es auch, der das erste Treffen zwischen Revellio und Rusan Sin zwischen den alten Druckmaschinen im Museum „Zur alten Buchdruckerei“ initiierte. Beide Künstler betrachteten und interpretierten eingehend die Kunstwerke des anderen. „Kunst ist von der gegenwärtigen Regierung nicht gewünscht“, erklärt Nitzsche. Die junge Türkin thematisiert in ihren Bildern den Schnitt zwischen und die Negierung von Traditionen ihrer Heimatstadt zu den jetzt herrschenden Zuständen.

Momentan ist noch etwas unklar, wie es weitergeht. Zunächst war der Vorschlag, dass beide Künstler jeweils Werke des anderen auf ihre Art neu interpretieren. Und vielleicht interessieren sich ja auch andere Künstler der Region für einen interkulturellen Austausch.