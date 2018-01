Villingen-Schwenningen Trunkenheitsfahrt endet am Lichtmast

Ein 28-Jähriger verliert auf der Dauchinger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein 28-jährige Fahrer eines Opel Vectra befuhr in der Nacht auf Sonntag stark alkoholisiert die Dauchinger Straße. An der Einmündung Weilersbacher Straße verlor er im Verlauf einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Lichtmast. Dieser brach und stürzte auf die Motorhaube des Autos. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Ihm wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen und der Staatsanwaltschaft übersandt.