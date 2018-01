vor 32 Minuten SK Trossingen/VS-Schwenningen Trotz nahendem Gegenverkehr Lastwagen überholt - Unfall auf der L 433

Auf dem Weg von Trossingen in Richtung Villingen-Schwenningen hat eine 50-jährige Autofahrerin am Freitagabend trotz nahendem Gegenverkehr einen Lastwagen auf der Landesstraße 433 überholt und so einen heftigen Unfall verursacht.