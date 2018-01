Villingen-Schwenningen Tolles Jahr für die Südstadt-Clowns

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins konnten sowohl der Vorsitzende, als auch der Kassierer nur Positives berichten.

Andreas Kühn, der erste Vorsitzende der Südstadt-Clowns eröffnete die Jahreshauptversammlung des Vereins in den Räumen des DRK-Ortsvereins Villingen mit einem dreifachen Heidi-Heida. Danach ging sein Dank an die Mitglieder, die Unterstützer des Vereins und an die Vorstandskollegen.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Vereinsjahr gab es nur Positives zu berichten. Angefangen beim Zähringer Narrentreffen, über die Schminkerinnen, die seit Jahren fester Bestandteil beim verkaufsoffenen Sonntag sind. Der Höhepunkt für den Verein, neben der Fasnet, war ein erfolgreiches Sommerfest, dem im Herbst die Wanderung der Clowns folgte. Für den Vereinsnachwuchs stand Anfang Dezember die Kinderweihnachtsfeier auf dem Programm.

Auch Kassier Frederic Menz hatte nur gute Nachrichten zu verkünden: ein sattes Kassenplus von über 3 000 Euro im Vereinsjahr. Das war nicht zuletzt einem super Sommerfest geschuldet. Bei der anschließenden Wahl wurden sowohl der Vorsitzende, Andreas Kühn, der Aspirant für den Beirat Heiko Kunzelmann und die beiden Kassenprüfer Jürgen Kern und Norbert Butzke in ihren Ämtern bestätigt. Für die Schriftführerin Denise Lüttich, die nicht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stand, konnte mit Ralf Haller ein Nachfolger gefunden werden.

Am Ende standen die Ehrungen für die Teilnahme an den Umzügen auf dem Programm. Für fünf Jahre wurden geehrt: Minna Dursch, Noel Hauser und Ralf Haller. Zehn Jahre aktiv sind Mia Geiger und Diana Wolpert dabei. Lisa Kröper wurde für 15 Jahre geehrt und auf 30 Jahre aktive Teilnahme können Ehrenvorstand Guido Blessing, Jürgen Kern, Ehrenvorstand Gerd Vetter und seine Frau Karin zurückblicken.