Villingen-Schwenningen Tipps zu Silvester: So kommen Sie in der Doppelstadt gut ins neue Jahr

Tipps zu Silvester: So kommen Sie in der Doppelstadt gut ins neue Jahr

Ob Neujahrsschießen, Neujahrskonzerte oder Silvestergala, in Villingen-Schwenningen ist zum Jahreswechsel einiges geboten. Ein Überblick.

Auch ohne Silvesterparty in der Neuen Tonhalle in Villingen ist in beiden Stadtbezirken zum Jahreswechsel einiges geboten. Ein Überblick.