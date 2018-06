Villingen-Schwenningen Tipp-Kicker sind treue Fans: Schwenninger Firma erwartet zur WM gute Geschäfte

Ein Gewinner der WM steht wohl schon fest: Die Schwenninger Firma Mieg erwartet erneut gute Geschäfte in diesem wichtigen Fußball-Jahr. Ihr Spiele-Klassiker mit dem roten Knopf am Kopf erfährt dabei immer wieder eine leichte Wandlung.

Mitte Juni beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Anwärter auf den Sieg gibt es einige; ein Gewinner steht aber bereits schon fest. Es ist ein kleine Firma aus der Doppelstadt: die Edwin Mieg OHG, die im Schwenninger Industriegebiet Dickenhardt angesiedelt ist und regelmäßig in Fußball-Weltmeisterschafts- und Europameisterschaftsjahren einen enormen Umsatzwachstum verzeichnen kann.

Produkt seit Jahrzehnten bundesweit bekannt

Wer mit dem Namen Mieg wenig anfangen kann, der wird sicherlich das Produkt kennen, das das von Edwin Mieg 1924 gegründete Unternehmen herstellt und damit seit Jahrzehnten bundesweit bekannt ist: Tipp-Kick. Das Tischfußballspiel ist ein einfaches Spiel für zwei Personen. Das Spielfeld besteht aus einem Spielfeld aus grünem Filz, zwei Toren, zwei Torhütern und zwei beliebig positionierbaren Feldspielern mit einem roten Knopf im Kopf sowie einem zweifarbigen, zwölfeckigen Ball. Wenn man den Knopf drückt, schnellt ein Fußballerbein nach vorn, trifft den Ball und bewegt ihn in die gewünschte Richtung.

Jeder, der die Spielregeln des Fußballs einigermaßen kennt, der kann auch Tipp-Kick spielen. Aufgrund der Popularität des Spiels könnte man es durchaus als Kultspiel bezeichnen. Einen Begriff, den Mathias Mieg eher vermeidet. Für den Schwenninger Unternehmer ist es mehr ein Klassiker. Recht hat er, denn das Spiel, das von Generation zu Generation weiter gegeben wird, ist keiner Mode unterworfen, es kann sich auch in Zeiten von Computerspielen auf dem Markt behaupten und ist deswegen zeitlos. Auch in der Produktion, die mittlerweile zwar weitestgehend ins Ausland verlagert wurde, setzt man noch immer auf hochwertiges Material (Zink) und auf eine ausgefeilte Montage und Handbemalung.

Aufgrund dieser Sorgfalt, Mühe und Arbeit bei der Herstellung begeistert das Spiel seit über neun Jahrzehnten viele Fußballfreunde. Von Generation zu Generation wird auch die Firmenführung weitergegeben. Mathias Mieg führt nun in dritter Generation zusammen mit seinem Cousin Jochen Mieg wohl eine der kleinsten, aber überaus bekannten Spielzeugfirmen.

Mathias Mieg wurde 1961 in Schwenningen geboren, besuchte das Schwenninger Deutenberggymnasium und machte am Villinger Wirtschaftsgymnasium sein Abitur. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim studierte er internationales Marketing an der Dualen Hochschule in Schwenningen. Ab 1988 kümmert er sich nun auch beruflich um die Belange, die ihn schon seit Kindertagen prägen. Die Bundesliga-Partien wurden vor- und nachgespielt und Tipp-Kick war das bestimmende Thema beim Mittag- und Abendessen. Mieg: „Wenn Fototermine anstanden, dann waren es die eigenen Kinder und deren Freunde, die als Models eingesetzt wurden.“

Was macht nun für den Spielmacher, der in Schwenningen für Entwicklung, Vertrieb und Marketing dieser beliebten Tischfußballvariante zuständig ist, den Reiz dieses Spiels aus? Es sei zwar ein einfaches Spiel, das man ohne großes Regelwerk lernen kann, aber es ist eben kein reines Kinderspiel, sondern spreche alle Altersklassen an. Ein Klassiker, der nie verändert wird, geht das überhaupt? Die geniale Grundidee wurde zwar nie verändert, aber: „Selbstverständlich haben wir uns rund um das Spiel immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, berichtet Mieg.

2011 stand erstmals eine Frau mit auf dem Feld

Diese Veränderungen werden aber behutsam angegangen. 1954 war es zum Beispiel der fallende Torhüter „Toni“. Zur Fußball-WM der Frauen 2011 erblickte erstmals eine weibliche Spielfigur das Licht der Welt. Zur WM 2014 in Brasilien wurde erstmals eine Spielfigur personalisiert. Dante mit seinem Wuschelkopf ging auf Torejagd. „Er ist die erste personifizierte Figur und hat durch seine markante Frisur einen hohen Wiedererkennungswert“, sagt Mathias Mieg.

Wie die anderen Figuren ist auch Dante 42 Gramm leicht und knapp acht Zentimeter groß und soll natürlich auch den Verkauf von Tipp-Kick in seinem Heimatland Brasilien ankurbeln. Er hat seinen Platz gefunden in einer der zahlreichen Glasvitrinen in der Fabrikhalle in Schwenningen, in denen Kicker verschiedener Epochen ausgestellt sind. Dante war Teil der Samba-Edition mit einer Auflage von 5000 Spielen, in denen auch der Soundchip mit der Hymne Brasiliens für die Halbzeituhr enthalten ist, eine Neuerung, die ebenfalls zur WM entwickelt wurde.

Nun sind wir wieder in einem WM-Jahr. Wie sieht die Lage in Schwenningen aus? So blendend wie beim deutschen Sommermärchen 2006, als das Unternehmen ein Rekordergebnis mit 200 000 verkauften Spielen einfuhr, kann es gar nicht werden. Bei der Heim-WM wurden zudem eine Million Flaschen des Kräuterlikörs Ramazotti mit den Kickern veredelt und 100 000 Golf-Goal-Modelle damit bestückt. „Das war eine einmalige Sache“, sagt Mathias Mieg. Aber es gibt wie seit etlichen Jahren zahlreiche Sonderaufträge von Unternehmen, die Tipp-Kick-Männchen und Spiele an Firmenkunden verschenken. Dieses eher exklusive Segment macht mittlerweile rund 50 Prozent des Umsatzes aus.