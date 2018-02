Villingen-Schwenningen Tierisch tolles Treiben in St. Konrad

Tierisch tolles Treiben in St. Konrad

Pfarrfasnet uff em Konradshof offenbart echte närrische Talente. Bei Dekan Fischer sind die Viecher zum Beispiel recht frech.

VS-Villingen – „Hallo Leute, wir sind heute uff em Konradshof; unsre Fasnet, die isch lustig und gar nit doof“ – das rappten Claus Dinser und Katharina Hirt bei ihrer Begrüßungsrunde zu Beginn des bunten Programms in St. Konrad und ahmten damit den Eröffnungs-Rap-Huhn-Song von Christa Kunzelmann und Tanja Schreiber bei der Pfarrfasnet St. Konrad nach. Und sie sollten absolut recht behalten. Saaleingang und Bühne waren themengerecht dekoriert und eine riesige Kuh zog alle Blicke auf sich. Passende Bauernweisheiten wie: „Sind die Hühner platt wie'n Teller, war der Traktor wieder schneller“ von Nicole Hettich und kleine gespielte Bauernwitze von Michael Armbruster und Andreas Schmidt lieferten die Überleitungen zwischen den einzelnen Programmpunkten.

Anmutig zeigten die jungen Damen der Showtanzgruppe M & Double U einen griechischen Tanz (Leitung Anja Grüßer und Karin Krieg mit Mirjam Auer, Barbara Britsch, Alessia Kayßer, Maya Klippstein, Yvonne Krieg, Lara Maulbetsch, Ines Neufeld, Julia Oberst, Monja Sandler und Carina Volk).

Als begehrenswerter Kandidat für „Bauer sucht Frau“ empfahl sich Klaus Jeitner mit Wiesenblumenstrauß den weiblichen Ballgästen. Mit über 50 Jahren sei es an der Zeit, einen eigenen Hausstand zu gründen, „hät mei Mamme g'sait“ – und die hat ihm zum Vergnügen aller auch gleich ihre entsprechenden Ratschläge fürs Freien und spätere Eheleben mitgegeben. Musikalische Stimmungkracher waren die beiden Bardengruppen Los Ämol (Dieter Czeke , Walter Ebner) und Vogelfrei (Bernd Gässler, Karl Mühleisen, Herbert Seemann) mit ihren fetzigen Liedern aus dem Alltagsgeschehen und von der Villinger Fasnet.

Als recht chaotische Tiere auf der Farm von Dekan Fischer zeigten Fischerman's Friends (Waltraud Ebner, Birgit Huger, Mariusz Lison, Johanna Moser, Ute Schaumann und Andreas Schmidt mit Mara, Mathis und Max Lison), wie es bei einer Sitzung im Veranstaltungsteam St. Konrad so zugeht, wenn alle durcheinanderreden, um dann festzustellen: „So a Sau, die hät`s guet!“.

Körperlich total geschrumpft und trotzdem oder gerade deswegen ganz groß(artig) begeisterte die "Ältere Jugend“ mit ihren synchronen Bewegungen zu einem musikalischen Stilmixmedley von der großen Oper über moderne Musik bis hin zu „Völlig losgelöst" (Alexander Hirt, Fabian und Lukas Link, Maxi Raufer, Laura Rombach, Moritz Schaumann, Lukas Schiff und Christopher Weber). Anschließend bezauberten Vreni Dinser und Selina Schaumann als „Junge Kühe“ mit ihren Tanzkünsten das Publikum.

Die „Junge Jugend“ hielt mit ihrer köstlichen Darbietung á la „Heidi auf der Alm“ über die Fragen der Quarkherstellung und heftige Probleme bei der Hühnerhaltung im Saal das Stimmungsbarometer weiterhin auf der höchsten Stufe (Luis Dinser, Moritz Haas, Mathias Keller, Jonas Kretschmer und Timo Wulff). Nahtlos blieb kein Auge trocken, als Claus Dinser gemeinsam mit Katharina Hirt einen rassigen Schweinetango aufs Parkett legte. Musikalisch berichteten dann Katharina Hirt und Birgit Huger von so manchen Vermisstenfällen und Pannen der Gemeindemitglieder.

„Zum Schluss, da kumme die Schönschte“, hieß es beim Auftritt des Männerballetts als alter Landadel (Klaus Ebner, Uwe Fischer, Armin Gut, Claus Haas, Klaus-Jürgen Hahn, Winfried Huger, Siegfried Kaiser; Leitung: Heike Hahn). Sie setzten den fulminanten Schlusspunkt unter drei äußerst vergnügliche Stunden, in denen von Anfang an eine Super-Stimmung im Saal herrschte.

Mit der letzten Weisheit: „Wirft der Bauer sich in Schale, wird es Zeit für das Finale!“, marschierten die Mitwirkenden unter begeisterten Schlussapplaus zum großen Finale ein. Hier wurde auch der Dank an all die vielen ungenannten und oft ungesehenen Helfer hervorgehoben, die zum runden Ganzen beitragen. Bar und Tanz mit der unermüdlich aufspielenden Tanzband Cockpit lockten die Gäste und gegen Mitternacht sorgte die Rentner-Bänd nochmals für lautstarke Fasnetfreude.