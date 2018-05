Villingen-Schwenningen Theater am Turm hat mit einem Problem zu kämpfen

Theater am Turm hat mit einem Problem zu kämpfen

Das ehrenamtlich geführte Theater am Turm kann sich über steigende Einnahmen bei den Eigenproduktionen freuen. Und auch sonst läuft eigentlich alles nach Plan. Alles, bis auf einen kleinen, aber entscheidenden Punkt.

Nach seinem ersten Jahr als Vorsitzender des Theaters am Turm konnte Jens Swadzba bei der Mitgliederversammlung fast nur Gutes berichten. Einziger Wermutstropfen: Der Verein hat noch keinen neuen Proben- und Fundusraum gefunden.

Der Rückblick: Selbst die immer komplizierter und undurchsichtiger werdenden Regeln des Vereinsrechts, worunter vor allem Kassiererin Gudrun Schreiber trotz exzellenter Arbeit zunehmend litt, hat man in den Griff bekommen, da man eigens eine – natürlich kostenpflichtige – Steuerberaterin zur Unterstützung anheuerte. "Aber das ist es uns wert. Schließlich arbeiten wir alle nur ehrenamtlich", betonte Swadzba. Glücklicherweise versetze der Kassenstand dank der vielen Erfolge der vergangenen und aktuellen Spielzeit dazu in die Lage. Die Einspielergebnisse der Eigenproduktionen und auch die Raumnutzungsgebühren von Gastspielern seien gestiegen, berichtete Gudrun Schreiber, nachdem Swadzba Produktionen wie das Sommertheater 2017 – "Figaros Hochzeit" an der Junghans-Villa – Komödien wie "Bonnie und Clyde" und "Ein Käfig voller Narren" sowie zuletzt "Boeing, Boeing" in Erinnerung gerufen hatte. Ganz wichtig sind dem Verein Aufführungen für Kinder. Das lässt er sich das auch etwas kosten. Das sonntägliche Kasperlespiel von Henry Greif und die Märchenerzählungen von Ulrike Dworschak werden gerne besucht und das Kinderstück "Dr. Brumm" begeisterte die kleinen Besucher. Der Vorsitzende verhehlte indes nicht, dass sowohl die Zahl der Sponsoren, als auch die Höhe der Zuwendungen sinken, Kosten aber eher steigen. So sucht man derzeit einen Ersatz für den Probenraum in der Goldgrubengasse, befürchtet aber, dass ein solcher dem Verein nicht mehr kostenfrei zur Verfügung gestellt werden wird. Immerhin habe er für den Auszug einen Aufschub bis Ende des Jahres erreicht, so Swadzba.

Die optische Aufwertung des Stadtmauer-Theaters ging einher mit der Einrichtung eines Stammtisches, eines Tages der offenen Tür am Welttheatertag sowie der Einführung von Mitgliedsausweisen. Das Theater am Turm erwies sich auch an der Fasnet erneut als Besuchermagnet. Martin Müller und sein Team investierten über die hohen Tage dafür wieder mehr als 400 ehrenamtliche Arbeitsstunden.