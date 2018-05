Villingen-Schwenningen Tausende feiern auf der Kulturnacht: Selbst Regen hält die Party nicht auf

Aufgrund des Wetters kamen weniger Besucher. Die 12- bis 14 000 akzeptieren größtenteils die starken Sicherheitskontrollen. Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier gibt sich sehr zufrieden.

Tausende Besucher feierten am Samstag bei der Langen Schwenninger Kulturnacht. Rund 1000 Akteure und Künstler sorgten für ein buntes und abwechslungsreiches Show- und Unterhaltungsprogramm. Zudem verwandelten sich die Straßen in der Innenstadt in eine Schlemmermeile mit internationalen Gaumenfreuden.

Besucherzahlen: Zwar reichten die Besucherzahlen nicht an die Vorjahre heran, wo bis zu 20 000 Menschen auf und rund um den Muslenplatz feierten. Mit der vorläufig geschätzten Zahl von 12 000 bis 14 000 Besuchern ist Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier dennoch "unter diesen Wetterbedingungen sehr zufrieden." Denn die Wetterprognosen verhießen nichts Gutes. Umso erfreulicher war, dass der angekündigte Regen sich allenfalls als leichter Nieselregen entpuppte, was der Feierlaune der Besucher keinen Abbruch tat.

Sicherheitskonzept: Das neue Sicherheitskonzept hat laut Dobmeier sehr gut funktioniert. "Die Menschen haben die Sicherheits- und Taschenkontrollen akzeptiert. Das hat so gut wie keine Proteste hervorgerufen, die Besucher haben verstanden, warum wir das machen mussten." Insbesondere suchten die Sicherheitsleute nach alkoholischen Getränken, die vor allem von jugendlichen Besuchern auf das Fest geschmuggelt werden wollten.

Programm auf sechs Bühnen: Das Kulturamt der Stadt Villingen-Schwenningen präsentierte auch in der zwölften Auflage der Langen Schwenninger Kulturnacht eine Programmvielfalt, die für jeden Besucher das Passende bereit hielt. Zahlreiche Musikgruppen und Vereine präsentierten sich auf einer der insgesamt sechs Bühnen. Daneben gab es Aktionen in Gaststätten und Pubs. Für strahlende Kindergesichter sorgte die Villinger Puppenbühne, bei der die jungen Kulturnachtbesucher bei den Abenteuern vom Kaspar und Hund Bello mitfiebern konnten. Einen Kontrast, zumindest was den Trubel auf dem Muslenplatz betrifft, war der Mauthepark. Dort unterhielten verschiedene Ensembles, darunter die Bläserklasse der Realschule am Deutenberg, die Doubletown Bigband VS und Frey's Chocolate. Auf der Singer Songwriterbühne stellten sich Nachwuchskünstler wie Silke Vogt, Maisen und Stranded in Paradise den Besuchern musikalisch vor. Auf der Bühne am kleinen Muslenplatz zeigten verschiedene Vereine und Tanzgruppen ihr abwechslungsreiches Programm.

Die Hauptbühne am Muslenplatz: Darauf drängten sich die Zuschauer bei den Topacts wie The Rollics, die den Blues im Blut hatten. Eine Breakdance-Show der Extraklasse lieferte die spanische Formation Brodas Bros. Die perfekt inszenierte Show mit Tanz, bei der auch der Humor nicht zu kurz kam, sorgte beim Publikum für wahre Begeisterungsstürme. Dem stand die Gruppe Fork in nichts nach. Die skandinavische A capella-Band wurde extra aus Finnland eingeflogen und brachte das Publikum mit ihrer Performance zum Staunen. Den "Rausschmeisser" übernahmen nach Mitternacht "Billy Bob & The Buzzers" mit ungezähmtem Rock'n'Roll.

Mehr als 1000 Künstler

Insgesamt präsentierten sich bei der zwölften Langen Schwenninger Kulturnacht rund 1000 Künstler, Musiker und Akteure auf sechs Bühnen und rund 30 Orten in und um den Muslenplatz.

