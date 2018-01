Villingen-Schwenningen Tannheimer Schützen engagiert auch abseits des Schießstands

Die Sportler pflegen ihr Hobby leidenschaftlich und kümmern sich auch um die notwenidge Infrastruktur. Nur am Nachwuchs hapert es – dabei dürfen das gerne auch Rentner sein.

VS-Tannheim – Mit einem dreifachen "Gut Schuss" enden in der Regel die Jahreshauptversammlungen des Schützenvereins 1958 Tannheim. So auch für das jüngste Vereinsjahr, das so ganz im Zeichen sportlicher und gesellschaftlicher Erfolge stand. Da stellte Tannheim den Kreisschützenkönig und bei vielen auswärtigen Wettkämpfen bewiesen die Schützen ihre ruhige Hand und ein scharfes Auge. Bei den Landesmeisterschaften erklomm Felix Hildebrand gar das oberste Siegertreppchen im Luftgewehr-Schießen. Peter Hauser traf im GK-Liegendkampf 300 Meter so gut, dass auch hier der erste Platz bei den Kreismeisterschaften für ihn heraussprang. Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt sogar die Teilnahme und einen dritten Platz in der Mannschaftswertung bei Deutschen Meisterschaften. So besehen tragen die Schützen aus Tannheim den Namen ihres Heimatortes erfolgreich weit über die Grenzen der Region hinaus.

1958 trafen sich die Sportschützen Tannheims zur abermaligen Gründungsversammlung eines Schützenvereins. Der Vorgängerverein aus dem Jahr 1924 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. 38 Schützenfreunde weist die Versammlungsliste aus dem Jahr 1958 aus. Heute zählt der Verein 125 Mitglieder, von denen rund 20 aktiv den Sport ausüben. Viele der Nachnamen aus der Gründungsliste finden sich noch heute im aktuellen Sportbericht des Vereins. Sportlicher Anspruch: In einem Gespräch mit dem SÜDKURIER weist der derzeitige Sprecher und Vorsitzende der Tannheimer Sportschützen, Philip Merz, auf die Bedeutung des Präzisionssports hin: "Es ist überaus reizvoll, mit Präzision und Genauigkeit die Scheibe zu treffen. Dabei kommt es auf die Wiederholung des präzisen Schusses an." Und tatsächlich, wer einmal versucht hat, zwischen 30 und 60 Mal bei einem Wettbewerb immer wieder das Zentrum der Scheibe zu treffen, weiß, welcher Anspruch an dieses Hobby gestellt wird.

Aber nicht nur das Schießen stand 2017 im Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Zahlreiche Arbeitseinsätze sowie die Montage zweier elektronischer Trefferanzeigen galt es im vergangenen Jahr zu bewerkstelligen. Hier fand Philip Merz lobende Worte für die zahlreichen Helfer und freute sich besonders über die großzügigen Spenden, die die Beschaffung der Trefferanzeigen ermöglichten. Ein Vereinsmitglied spendete eine der beiden Anlagen, die zweite konnte über mehrere kleinere Spenden beschafft werden. Somit stellen sich die Tannheimer Schützen in Zukunft bei Wettbewerben im Hinblick auf ihre technische Ausrüstung auf Augenhöhe mit anderen Vereinen. "Wir müssen uns nun auch regelmäßig zum Schießen treffen, um die neuen Anlagen auch sinnvoll zu nutzen" , so Philip Merz. Am Schützenhaus war über viele Jahre das Dach undicht, ein Umstand, der immer wieder für Ärger sorgte. Thomas Riegger hat die Dachsanierung in die Hand genommen und die starken Regenfälle der vergangenen Wochen bestätigten seine hervorragende Arbeit: Das Dach ist dicht. Vom Vorstand erhielt er hierfür einen Geschenkkorb. Wie in vielen Vereinen, hat auch bei den Schützen die Geselligkeit einen hohen Stellenwert. Diese drückt sich in der Teilnahme bei den örtlichen Festen in Tannheim ebenso aus wie beim zünftigen Beisammensein im Schützenhaus. Gegenwart und Zukunft: Seit einer Satzungsänderung vor sechs Jahren wird der Verein von einem Dreiergremium geleitet: Philip Merz, Dieter Neugart und Florian Hegenauer halten die Fäden in Händen. Bei den aktuellen Wahlen wurden Schatzmeister Siegfried Hug und Jugendwart Meinrad Hildebrand in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Sorgenfalten bereitet der fehlende Nachwuchs. Obwohl sich die Schützen beim Kinderferienprogramm der Stadt beteiligt haben und auch das Ortsturnier immer wieder junge Interessierte anlocken kann – zum Beitritt in die aktive Mannschaft konnte in den letzten Jahren kaum jemand gewonnen werden. Dabei kann man auch im fortgeschrittenen Alter noch das Sportgerät zur Hand nehmen und sich der Faszination eines Präzisionssports hingeben. Gerade Frauen und Männer, die nach dem Eintritt ins Rentendasein nach einer gut funktionierenden Gemeinschaft suchen, finden bei den Schützen in Tannheim ein herzliches Willkommen.

Kontakt

Die Schützen treffen sich jeweils dienstags und freitags von 19.30 bis 22.30 Uhr und am Sonntagmorgen von 10 bis 12.30 Uhr im Schützenhaus hinter dem Tannheimer Freibad. In dieser Zeit sind sie unter (07705) 627 erreichbar, ansonsten per Mail unter sv-tannheim@web.de.