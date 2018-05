Villingen-Schwenningen Tannheim mausert sich zum Kultur-Ort

Der Freundeskreis Heimatstube Tannheim hat in den kommenden beiden Jahren wieder viel vor.

VS-Tannheim (häm) Vor zwei Jahren hat sich der Freundeskreis Heimatstube Tannheim gegründet und hat in der dieser kurzen Spanne vorzeigbare Ergebnisse vorgelegt, wie sich bei der Hauptversammlung zeigte. So attestierte auch Michael Hütt vom Franziskanermuseum Tannheim die wohl „mit Abstand größte Aktivität in kulturellen Angelegenheiten“ unter allen VS-Teilorten. Auch für die Zukunft hat sich der Freundeskreis bereits Ziele gesetzt.

Beteiligt war man mitunter an der Entwicklung der digitalen Ortschronik für Tannheim anlässlich seiner 1200-Jahr-Feier. Als Höhepunkt für 2017 kann man auf die Ausrichtung der internationalen Pauliner-Tagung in Tannheim mit Gästen aus Südost- und Osteuropa zurückblicken. Hier wurden neue Erkenntnisse zur Geschichte des Paulinerklosters Tannheim und dem berühmten Mönch Cuno herausgearbeitet. Auch die Tannheimer Gemarkung scheint noch für die Bewohner Geheimnisse zu bergen, an den beiden Grenzsteinwanderungen nahmen jeweils über 50 Personen teil. Sponsoren griffen dem Freudeskreis ebenfalls unter die Arme, so konnte der Geschichtslehrpfad mit seinen 14 auf Glas gelaserten Bildern und Texten entstehen. Diese sind an geschichtsträchtige Orten der Gemarkung vorzufinden.

Neben einer geplanten Homepage und einer Erweiterung des Geschichtslehrpfades widmet sich der Freundeskreis in den kommenden beiden Jahren vor allem einigen Räumlichkeiten Tannheims. Da die Arbeiten am Raum mit Exponaten zum Pauliner-Kloster weitgehend abgeschlossen sind, sind künftig andere Räume im Heimatmuseum dran. Das Gebäude des alten Kindergartens wurde unlängst unter Denkmalschutz gestellt. In einem der Kindergartenräume sind künftig Wechselausstellungen vorgesehen, die von verschiedenen Einrichtungen und Vereinen organisiert werden können.

Zur Kultur gehört eben auch Gesang, jeden vierten Freitag im Monat soll es einen Heimatliedertreff geben, das Motto dabei lautet "Hoamet.Xang“. Eventuell könnte es bald eine feste, grüne Umfriedung der Umrisse des Tannheimer Klosters geben. In der Stadtkirche St. Martin befindet sich eine Skulptur des Hausheiligen Cuno, eine Innenrenovierung ist hier geplant. Der Freundeskreis denkt über eine Patenschaft für die Arbeiten nach. Vom 19. bis 22. Oktober ist eine Fahrt nach Krakau und Tschenstochau zum dortigen Pauliner-Kloster angesetzt.

Der Vorstand des Freundeskreis Heimatstube Tannheim besteht nunmehr aus dem Vorsitzenden Bernd Steiner, dem Vize-Vorsitzenden Martin Zimmermann, der Kassierin Britta Neininger, der Schriftführerin Barbara Zimmermann und den Beisitzern Rolf Hübner und Markus Holb. Kassenprüfer sind Volker Neininger und Gerlinde Wehrle. Ebenfalls gehören zum Beirat Ortsvorsteherin Anja Keller und Michael Hütt von Franziskanermuseum.